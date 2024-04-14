Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya sabotaj girişimi! Türk bayrağını görüp kuduran Olympiakos Dzeko'ya sarı-lacivertliler sahip çıktı
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UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, Atina'da Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılıp tur şansını İstanbul'a bırakırken, Edin Dzeko'nun Yunan taraftara Türk bayrağı gösterdiği anlar geceye damgasını vurmuştu. Bu hareket sonrası Olympiakos taraftarı bakın Dzeko'ya ne yaptı.
3-2 mağlup olunan Olympiakos maçı sonrasında tribünlere formasındaki Türk bayrağını gösteren Edin Dzeko, Yunanistan'da gündemden düşmüyor. Yunan taraftarlardan, Dzeko'ya akıllara zarar bir hamle geldi.
SABOTAJ GİRİŞİMİ
Sports Digitale'in haberine göre; organize olan Yunan taraftarlar, Dzeko'nun Dubrovnik'teki 'Restaurant Ezza' adlı işletmesi hakkında TripAdvisor uygulamasında kötü yorumda bulunmaya başladı. Uygulama üzerinden kötü yorumlar ve puanlar veren taraftarlar, işletmenin popülerliğini düşürmeye çalıştı.
SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR SAHİP ÇIKTI
Yunan taraftarların sabotaj hamlesine, Fenerbahçeli taraftarlar engel oldu. Uygulama üzerinden işletmeye yüksek puan veren sarı-lacivertli taraftlar böylece engel oldu.
TUR İSTANBUL'A KALDI
Atina'daki 3-2'lik mağlubiyetin rövanşında, perşembe günü Olympiakos'u Kadıköy'de ağırlayacak olan Kanarya, tur şansını burada arayacak.