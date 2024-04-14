Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya sabotaj girişimi! Türk bayrağını görüp kuduran Olympiakos Dzeko'ya sarı-lacivertliler sahip çıktı

Düzenleyen: Songül Soysal 14 Nisan 2024 11:12 - Güncelleme: 14 Nisan 2024 11:15 - Güncelleme:

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UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, Atina'da Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılıp tur şansını İstanbul'a bırakırken, Edin Dzeko'nun Yunan taraftara Türk bayrağı gösterdiği anlar geceye damgasını vurmuştu. Bu hareket sonrası Olympiakos taraftarı bakın Dzeko'ya ne yaptı.