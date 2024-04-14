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Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya sabotaj girişimi! Türk bayrağını görüp kuduran Olympiakos Dzeko'ya sarı-lacivertliler sahip çıktı

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Fenerbahçeli Edin Dzeko&#039;ya sabotaj girişimi! Türk bayrağını görüp kuduran Olympiakos Dzeko&#039;ya sarı-lacivertliler sahip çıktı

Spor Haberleri

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında, Atina'da Olympiakos'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılıp tur şansını İstanbul'a bırakırken, Edin Dzeko'nun Yunan taraftara Türk bayrağı gösterdiği anlar geceye damgasını vurmuştu. Bu hareket sonrası Olympiakos taraftarı bakın Dzeko'ya ne yaptı.

3-2 mağlup olunan Olympiakos maçı sonrasında tribünlere formasındaki Türk bayrağını gösteren Edin Dzeko, Yunanistan'da gündemden düşmüyor. Yunan taraftarlardan, Dzeko'ya akıllara zarar bir hamle geldi. 

Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya sabotaj girişimi! Türk bayrağını görüp kuduran Olympiakos taraftarına, sarı-lacivertliler sahip çıktı - 1. Resim

SABOTAJ GİRİŞİMİ

Sports Digitale'in haberine göre; organize olan Yunan taraftarlar, Dzeko'nun Dubrovnik'teki 'Restaurant Ezza' adlı işletmesi hakkında TripAdvisor uygulamasında kötü yorumda bulunmaya başladı. Uygulama üzerinden kötü yorumlar ve puanlar veren taraftarlar, işletmenin popülerliğini düşürmeye çalıştı.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR SAHİP ÇIKTI

Yunan taraftarların sabotaj hamlesine, Fenerbahçeli taraftarlar engel oldu. Uygulama üzerinden işletmeye yüksek puan veren sarı-lacivertli taraftlar böylece engel oldu.

TUR İSTANBUL'A KALDI

Atina'daki 3-2'lik mağlubiyetin rövanşında, perşembe günü Olympiakos'u Kadıköy'de ağırlayacak olan Kanarya, tur şansını burada arayacak. 

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