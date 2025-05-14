Kale direğine çarpan Taiwo Awoniyi acil ameliyata alındı! Yıldız futbolcu yapay komada

Premier Lig'de Nottingham Forest forması giyen Taiwo Awoniyi, 11 Mayıs'ta Leicester City ile 2-2 berabere kaldıkları maçta ölümcül olabilecek bir sakatlık yaşadı. Takım arkadaşının pasını golle sonuçlandırmak isterken hızla kale direğine çarpan Nijeryalı futbolcu, 'acil' karın ameliyatına alınırken, operasyon sonrası tıbbi olarak komaya sokuldu.

City Ground'un ev sahipliği yaptığı Nottingham Forest-Leicester City maçının son bölümünde yürekleri ağza getiren bir pozisyon yaşandı. Premier Lig'de ev sahibi ekibin 27 yaşındaki forveti Taiwo Awoniyi, karşılaşmanın 88'inci dakikasında Anthony Elanga'nın pasına gol vuruşu yapmaya çalışırken direğe çarptı.

Acı içinde yerde kalan Awoniyi, zor anlar yaşasa da maçı tamamladı. Hareket etmekte zorlanan futbolcu, müsabaka sonrası hastaneye götürüldü.

ACİL AMELİYATA ALINDI, YAPAY KOMADA

İngiliz medyasından Daily Mail'in haberine göre; Taiwo Awoniyi, hayati tehlike arz edebileceği belirtilen ciddi karın yaralanması nedeniyle acil ameliyata alındı. Operasyonun ardından yoğun bakıma alınan Nottingham Forest oyuncusu, iyileşmesine yardımcı olması amacıyla yapay komaya (ilaca bağlı koma) alındı. Yapay komanın, oyuncunun hareketini kısıtlamak ve kap atışı hızını düzenlemek için tercih edildiği öğrenildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

İngiliz kulübü, maçın ardından Awoniyi'nin sakatlığına dair açıklama yaptı. Nottingham Forest, "Taiwo Awoniyi, Leicester City ile oynadığımız maçta karın bölgesinden aldığı sakatlık nedeniyle acil ameliyat oldu. Kulüp, Awoniyi'ye geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Oyuncunun durumu hakkında gerekli güncellemeleri yapacaktır" ifadelerini kullandı.

2024-2025 PERFORMANSI

Taiwo Awoniyi, bu sezon İngiltere Premier Lig'de çıktığı 26 maçta 1 gol kaydetti. FA Cup'ta 5 karşılaşmada 1 gol atan futbolcu, İngiltere Lig Kupası'nda 1 mücadelede yer aldı. Nijerya Milli Takımı forması da giyen futbolcu, 8 maçta 2 kez fileleri havalandırdı.