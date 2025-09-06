Kartal cepte, Koç pazarda! Fenerbahçe, yeni hocasını Avrupa'da arıyor

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, Jose Mourinho’yu kovunca teknik direktörlük koltuğuna Ali Koç klasiği olarak İsmail Kartal’ın geçmesi beklenmişti. Sarı lacivertliler, Hamdi Akın vasıtasıyla Kartal’la görüşüp anlaşma sağladı da, ancak kritik bir seçim sürecine hazırlanan Başkan Ali Koç kongrede elini güçlü tutabilmek adına bu sefer ince eleyip sık dokuyor.

Futbol direktörü Devin Özek’in Avrupalı bir hocadan yana tavır alması da hem Koç’un hem yönetimin karar almasını etkiliyor. Sebastian Hoeness ve Mathias Jassle’den sonra Luciano Spalletti de sarı lacivertlilerin teklifini geri çevirdi.

TEDESCO FAVORİ

Devin Özek, an itibarıyla listesinde kalan Yunan Ange Postecoglou ve İtalyan Domenico Tedesco ile görüşmeleri sürdürüyor. Özek’in, yönetime yaptığı sunumlarda genç teknik adamlar üzerinde durması ibrenin 39 yaşındaki Tedesco’ya dönmesinde etkili olmuş durumda. Kariyerinin büyük bölümünü Almanya’da geçirmiş olan Tedesco, son olarak Belçika Millî Takımı’nı çalıştırmıştı ve sene başından beri boşta.

Tedesco ve Postecoglou’dan da sonuç çıkmaması halinde sarı lacivertlilerin hazır asker İsmail Kartal’ı dördüncü kez göreve getirmesi bekleniyor.