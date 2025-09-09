Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kasımpaşa transferi açıkladı: 2+1 yıllık imza

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak İsviçre ekibi Lozan'da mücadele eden Fousseni Diabate ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa Kulübü, 29 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

İMZAYI ATTI

İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Fousseni Diabate, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

40 MAÇTA 8 GOL

Son olarak İsviçre'nin Lozan takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 40 maçta 8 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

