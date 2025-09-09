Kasımpaşa transferi açıkladı: 2+1 yıllık imza
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, son olarak İsviçre ekibi Lozan'da mücadele eden Fousseni Diabate ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa Kulübü, 29 yaşındaki Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.
İMZAYI ATTI
İstanbul kulübünden yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Fousseni Diabate, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Ulus'ta geçirdiği kontrollerin ardından Turgay Ciner Spor Tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini 2+1 yıllığına Kasımpaşa'mıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.
40 MAÇTA 8 GOL
Son olarak İsviçre'nin Lozan takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 40 maçta 8 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gökhan Karataş