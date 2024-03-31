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Haberler > Spor > Kayseri'de bir seçmen oyunu Mauro Icardi'ye attı: "Hissiyatıma göre çare Icardi"

Kayseri'de bir seçmen oyunu Mauro Icardi'ye attı: "Hissiyatıma göre çare Icardi"

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Kayseri&#039;de bir seçmen oyunu Mauro Icardi&#039;ye attı: &quot;Hissiyatıma göre çare Icardi&quot;

Spor Haberleri

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, oy kullanmaya giden vatandaşlardan ilginç görüntüler geleneği bu seçimde de bozulmadı. Kayseri'de Galatasaraylı bir seçmen, Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi'nin yer aldığı kağıda mühür bastığı anları sosyal medyada paylaştı.

Türkiye 31 Mart seçimlerinde sandık başına gitti.  5 yıl boyunca görev yapacak yöneticilerin seçildiği seçimde gelenek yine bozulmadı ve sandıklardan ilginç görüntüler yansıdı.

O görüntülerden biri de Kayseri'den geldi. Bir Galatasaray taraftarı, oy pusulasında Mauro Icardi'nin fotoğrafına mühür bastığı anları paylaştı.

Kayseri'de bir seçmen oyunu Mauro Icardi'ye attı:

Pusulaya "Hissiyatımı göre, çare Icardi" notunu düşen seçmenin paylaşımı kısa sürede yankı buldu.

BİR OY DA KEREM AKTÜRKOĞLU'NA

Öte yandan bir başka seçmen, oy pusulasına Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun adını yazıp 'evet' mührünü bastı.

Kayseri'de bir seçmen oyunu Mauro Icardi'ye attı:

Düzenleyen:  - Spor
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