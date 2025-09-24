Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kayserispor - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

Kayserispor - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kayserispor - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig 1'inci hafta erteleme maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Kayserispor - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı - 1. Resim

VAR HAKEMİ ERKAN ÖZDAMAR

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Kayserispor - Beşiktaş maçının VAR hakeminin Erkan Özdamar olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Bahtiyar Birinci ve Ferhan Kestanlıoğlu görev yapacak.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

OSKİ su kesintisi sorgulama! 24 Eylül Ordu'da sular saat kaçta gelecek?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İspanya'da Vedat Muriqi şov: 4 maçta 4 gol attı! - Sporİspanya'da Vedat Muriqi şov: 4 maçta 4 gol attı!A Milli Takım'ın rakibinde teknik direktör değişikliği: 2 yıllık imza - SporMilli Takım'ın rakibinde teknik adam değişikliği: İmza attıDünya Kupası formatı değişebilir! FIFA'dan 2030 için tarihi hamle - SporDünya Kupası formatı değişebilir! 2030 için tarihi hamle"Nereden nereye" dedirten çöküş! Tüm maçlarını kazansa dahi ilk yarıyı puansız tamamlayacak - SporTüm maçları kazansa dahi ilk yarı puanı olmuyorTottenham'dan transfer açıklaması: Harry Kane, Premier Lig'e mi dönüyor? - SporTottenham'dan açıklama: Kane, Premier Lig'e mi dönüyor?Carlos Cuesta'ya derbide tam not: Savunmada hiç hata yapmadı! - SporCuesta'ya derbide tam not: Savunmada hiç hata yapmadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...