Kayserispor - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

VAR HAKEMİ ERKAN ÖZDAMAR

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Kayserispor - Beşiktaş maçının VAR hakeminin Erkan Özdamar olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Bahtiyar Birinci ve Ferhan Kestanlıoğlu görev yapacak.