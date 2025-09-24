Kayserispor - Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı
Beşiktaş, Süper Lig 1'inci hafta erteleme maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maç öncesi Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) belli oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Hakem Adnan Deniz Kayatepe'nin düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.
VAR HAKEMİ ERKAN ÖZDAMAR
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), Kayserispor - Beşiktaş maçının VAR hakeminin Erkan Özdamar olduğunu açıkladı. AVAR'da ise Bahtiyar Birinci ve Ferhan Kestanlıoğlu görev yapacak.
