Kenan Yıldız'lı Juventus'a Verona engeli!

Juventus, Serie A’da Hellas Verona ile 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Milli futbolcu Kenan Yıldız 90 dakika sahada kaldı ve ikinci yarıda kaptanlık pazubendini taktı.

Juventus, Serie A'nın 4. haftasında deplasmanda oynadığı Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı ve ligde bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Serie A'nın 4. haftasında Juventus, Hellas Verona'ya konuk oldu. Müsabakanın 19. dakikasında Juventus, Francisco Canceiçao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım ise 44. dakikada Gift Orban'ın penaltıdan attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı böyle sona erdi. İkinci yarıda başka gol olmayınca müsabaka 1-1'lik skorla tamamlandı.

KENAN YILDIZ KAPTANLIK PAZUBENDİNİ TAKTI

Bu sonuçla Juventus, Serie A'da bu sezonki ilk puanını kaybını yaşadı ve puanını 10 yaptı. Hellas Verona ise puanını 3'e çıkardı.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı ve ikinci yarıda kaptanlık pazubendini taktı.

