Herkes onu konuşuyor! Capello'dan Kenan Yıldız açıklaması

Herkes onu konuşuyor! Capello'dan Kenan Yıldız açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İtalyan teknik direktör Fabio Capello, Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Inter ve Borussia Dortmund maçlarını birer gol ve asistle tamamlayan 20 yaşındaki milli yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

İtalyan futbolunun önemli isimlerinden Fabio Capello, Serie A ekibi Juventus'un, güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Kenan Yıldız'ı takımda tutmasının zor olduğunu söyledi.

"KARİYERİNE YENİ BAŞLIYOR"

79 yaşındaki çalıştırıcı, "Kenan Yıldız kariyerine yeni başlıyor ancak şimdiden büyük bir yetenek olduğunu gösteriyor. Bu da hem kulüp hem de milli takım için öne çıkmasını sağlıyor" dedi.

"TAKIMDA TUTMAK ZOR OLACAK"

Capello, bu sezon 4 maçta 2 gol ve 4 asistlik skor katkısı sunan 20 yaşındaki futbolcu hakkında, "Juventus, Kenan Yıldız takımda kaldığı sürece mutlu olmalı. İngiltere ve İspanya'dan teklifler yoğunlaşınca onu tutmak zor olacaktır" ifadelerini kullandı.

