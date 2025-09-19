Herkes onu konuşuyor! Capello'dan Kenan Yıldız açıklaması

İtalyan futbolunun önemli isimlerinden Fabio Capello, Serie A ekibi Juventus'un, güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Kenan Yıldız'ı takımda tutmasının zor olduğunu söyledi.

"KARİYERİNE YENİ BAŞLIYOR"

79 yaşındaki çalıştırıcı, "Kenan Yıldız kariyerine yeni başlıyor ancak şimdiden büyük bir yetenek olduğunu gösteriyor. Bu da hem kulüp hem de milli takım için öne çıkmasını sağlıyor" dedi.

"TAKIMDA TUTMAK ZOR OLACAK"

Capello, bu sezon 4 maçta 2 gol ve 4 asistlik skor katkısı sunan 20 yaşındaki futbolcu hakkında, "Juventus, Kenan Yıldız takımda kaldığı sürece mutlu olmalı. İngiltere ve İspanya'dan teklifler yoğunlaşınca onu tutmak zor olacaktır" ifadelerini kullandı.