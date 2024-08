Kerem gidiyor mu? Dursun Özbek, “kaptanlık” konusunda ince mesajlar verdi

G.Saray’ın patronu, Kerem Aktürkoğlu konusuna değinip “Bu forma çok değerli. Herkesin kaptan gibi hizmet etmesi gerek. Kaptanlık yapısı transfer sezonu bitince belli olacak” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Young Boys’a 3-2 mağlup olurken bir de kaptanlık krizi patlak vermişti.

ORTADA BİR KRİZ VAR

Kerem Aktürkoğlu, kaptan Muslera’nın sakatlanıp çıkması sonrasında pazubendi takmamış devamında ise sosyal medya hesabından “Bundan sonra kolumda kaptanlık bandı olmasa da yine gerektiği her an saha içi ve saha dışı inisiyatif alacağım, Galatasaray için her yere gideceğim” paylaşımında bulunmuştu. Ortada bir “kaptanlık krizi” vardı ama renk verilmiyordu. Başkan Dursun Özbek dün bu konuya değindi ama sözlerinde ince mesajlar vardı.

KİMSE ENDİŞE ETMESİN

Özbek kaptanlık konusunda transfer sürecinin bitmesinin beklendiğini belirtti. Dursun Özbek şunları söyledi: Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezon değişiyor. Bu süreçte kaptanlık anlamında da değişiklikler yapılabiliyor. Galatasaray forması o kadar değerli ki herkesin bu formanın değerini bilerek kaptan gibi hizmet etmesi gerekir. Kimse endişe etmesin. Galatasaray, hizmet eden herkesin değerini bilir. Galatasaray’da kaptanlık yapısının oluşması, transfer sezonun bitmesiyle belli olur. Transfer sezonunun sonunda kaptanlar belli olur.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLACAĞIZ

Galatasaray AHL Pay ile sponsorluk anlaşması yaparken törene katılan Dursun Özbek, “27 Ağustos Salı günü taraftarımızla bir bütün olarak Şampiyonlar Ligi’ndeki yerimizi alacağız. Herkesin kıskanarak baktığı ve yakınından geçemediği yerde yine biz olacağız. Statta olan herkesin buna inanmasını ve takımı desteklemesini rica ediyorum” dedi.

EKSİKLERİMİZİ GÖRÜYORUZ

∂ Başkan Dursun Özbek, kulüp içinde birtakım kişilerin karaborsa bilet sattığı ve elde edilen gelirin yönetim kurulu ile taraftar grupları arasında paylaşıldığı iddialarını da yalanlarken transfer için “Eksiklerimizi ve ihtiyaçlarımızı görüyoruz. 2025’te hedefimiz, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Avrupa’da da başarılı olmak. Bu başarıyı bize getirecek takımı oluşturmak istiyoruz” dedi.

BELÇİKA'DA MANŞETLERDE KAHRAMANA DÖNÜŞTÜ

3-2’lik Young Boys maçında Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde umutlarını devam ettiren iki golü atan Michy Batshuayi, ülkesi Belçika’da manşetlere taşındı. Yorumlarda “Batshuayi bir kahramana dönüştü”, “Süper yetenek Batshuayi sadece 6 dakikada G.Saray’a umut verdi”, “Tek başına tutundu. Galatasaray Batshuayi ile umutlu”, “Süper yedek Batshuayi G.Saray’ı hayatta tuttu.”, “Ne alternatif!”, ‘Kurtarıcı hâlâ o. G.Saray onun sayesinde Şampiyonlar Ligi’nde hâlâ umutlu” ifadeleri vardı.

CEZASINI TAMAMLADI KAAN AYHAN GÖREVE HAZIR

G.Saray’da Okan Buruk’un farklı bölgelerde kullandığı Kaan Ayhan iki maçlık cezasını tamamladı. Young Boys rövanşında görev bekleyen tecrübeli oyuncunun durumu Davinson Sanchez’in MR sonucuna göre netlik kazanacak.