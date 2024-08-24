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Haberler > Eğitim > 10 bin TL ücretin yarısı devletten... İhlas vakfı öğrenci yurtları için başvurular başladı

10 bin TL ücretin yarısı devletten... İhlas vakfı öğrenci yurtları için başvurular başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
10 bin TL ücretin yarısı devletten... İhlas vakfı öğrenci yurtları için başvurular başladı

Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Öğrenciler 3 kişilik odada kalıyor. Her gün 3 öğün yemeğin dışında öğrenciler internet, sıcak su, elektrik, doğalgaz gibi imkânlardan da herhangi bir ücret ödemeden faydalanıyor.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler barınma telaşına girdi.  Öğrenciler üniversiteye kayıt yaptıracağı şehirde maliyetinin daha uygun olmasından dolayı yurtları tercih ediyor.

İhlas Vakfının yurtlarında da yeni dönem başvuruları başladı. Konuya ilişkin bilgi veren İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfının vergi muafiyet belgesine sahip kamu yararına çalışan bir kuruluş olduğunun altını çizerek “İhlas Vakfının yurtlarında kalan öğrencilere devlet beslenme ve barınma yardımı ödüyor. Geçen sene bu tutar 4 bin 100 liraydı, bu yıl 5 bin 500-6 bin lira civarı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

İhlas Vakfı yurtlarına gelen öğrencilerin 3 kişilik odada kaldıklarını belirten Aydın “Ücret, bir kişi için 10 bin lira. Ancak bunun yarısını zaten devlet karşılıyor. Bunun dışında her gün ücretsiz olarak 3 öğün yemek veriyoruz. Öğrenciler onun dışında internet, sıcak su, elektrik, doğalgaz gibi imkânlara herhangi bir ücret ödemiyor. Ayrıca öğrenciler etüt odalarında dilediği saatte ders çalışabiliyor. Türkiye’de 30’u aşkın yurdumuz var. Öğrenciler ailelerini alıp yurtlarımızı gezip görebilirler” dedi. Yurtlar hakkında detaylı bilgiye ihlasvakfi.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Düzenleyen:  - Eğitim
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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