Özel yurtlara yüzde 68 zam geldi, öğrencilerin telaşı başladı! Penceresiz oda bile 5 bin 500 TL oldu

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin en büyük sorunlarının başında barınma yer alıyor. Devlet yurtlarındaki kontenjanların kısıtlı olması, özel yurtların ise yüzde 68'e varan zam yapmasının ardından üniversiteliler bütçelerine göre yer arayışına başladı. İstanbul’da penceresi bile olmayan, sadece bir yatağın sığabildiği odanın aylık ücreti bu sene 5 bin 500 TL'ye çıktı.

Üniversiteyi kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri bugün sona eriyor. İşlemlerini tamamlayanlar ise kalacak yer dersine düştü. Öğrencilerin önünde Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları, özel yurtlar ve kiralık evler olmak üzere üç seçenek var.

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ÖZEL YURTLARA YÜZDE 68 ZAM YAPILDI

Başvuruları yarına kadar devam edecek olan devlet yurtları için kontenjanlar kısıtlı, özel yurtlarda ise ücretler geçen yıla oranla yüzde 68 oranında arttı. Bütçesine göre yer arayışına geçen öğrenciler ise fiyatlar arasındaki uçurumu görünce şaşkına döndü.

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KAÇAK YURTLARA DİKKAT!

Milliyet'e konuşan Tüm Özel Öğrenci Yurtları İşverenler Sendikası (TÜYİSEN) Sözcüsü Funda Gökgöl, yurt fiyatlarının yüzde 68 oranında arttığına dikkat çekere “Aylık konaklama 10 bin TL’den başlıyor. Konfora göre ve büyükşehirlerde 20-25 bin TL’ye kadar çıkıyor. Yemek ve ulaşım eklenirse bu fiyat daha da artabiliyor” dedi. Kaçak yurtlar konusunda uyarı yapan Gökgel, “Dışarıda bir yemeği 200 TL’ye yediğiniz şu günlerde günlük hizmet bedeli 200 TL olamaz, 400 TL ve üstü olmalı. Eğer böyleyse muhakkak yanlış giden bir yapılaşma vardır. Ayrıca kayıt esnasında kurum GSB’nin web sayfasından kayıt yapmak ve veli veya öğrenciye taahhütname vermek zorunda. Otel, pansiyon, motel, adı ne olursa olsun öğrenci barındırması yasak. Kaçak, merdiven altı olabilir” dedi.

14 BİNİN ALTINDA KİRA YOK

Yurtta kalmayı tercih etmeyen bazı öğrenciler, ev kiralama yoluna gidiyor. Ev kiralamak isteyenlerin büyükşehirlerde en az 14 bin TL’yi gözden çıkarmaları gerekiyor. Birkaç arkadaş kiralandığında kişi başı maliyeti 5 bin TL’ye kadar düşürmek mümkün.

Endeksa’nın verilerine göre bazı şehirlerdeki kiralar ortalama şöyle:

- İstanbul: 23 bin 373 TL

- İzmir: 21 bin 903 TL

- Antalya: 18 bin 749 TL

- Kocaeli: 18 bin 248 TL

- Sakarya: 14 bin 168 TL

- Erzurum: 14 bin 339 TL

- Bursa: 16 bin 44 TL

- Konya: 17 bin 309 TL

PENCERESİZ ODA 5 BİN 500 TL OLDU

Milliyet gazetesinin 2021 yılında gündeme getirdiği, penceresi bile olmayan ve sadece bir yatağın sığabildiği 900 TL’lik meşhur odanın aylık ücreti bu yıl 5 bin 500 TL oldu. Aynı oda 2021’de 900 TL, 2022’de bin 700 TL, 2023’te 4 bin TL’ydi. Bu ücretlere rağmen yer bulmak neredeyse imkânsız. İstanbul’da Kağıthane ve Fatih’te penceresi olmayan çok sayıda yurt var. Bir başka yurttaki penceresiz odanın ücreti ise aylık 7 bin TL. TV eklendiğinde 7 bin 500 TL talep ediliyor. Penceresi olanlarda ise odaların kapasitesi 12 kişiye kadar çıkabiliyor. Apart, bekar evi gibi isimleri bulunan bu yurtlarda öğrencilerin dışında kişiler de

kaldığı için güvenlik ve hijyen sorunları yaşanabiliyor.

Şehirlere göre ücretler değişiyor

Öğrencilerin yoğun yaşadığı şehirlerde aylık yurt ücretleri şu şekilde;

- İstanbul: 16 bin-30 bin TL

- Ankara: 14 bin-25 bin TL

- Antalya: 10 bin-20 bin TL

- Eskişehir: 12 bin-18 bin TL

- Konya: 12 bin-16 bin TL

- Isparta: 9 bin-15 bin TL