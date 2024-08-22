Öğrencileri sevindirecek adım! 35 bin liralık destek 57 bin liraya çıkarıldı

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, öğrenciler için yeni destekler de hayata geçirilmeye başladı.

ESMA ALTIN ANKARA- Resmî Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, OSB içinde yer alan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerine her bir öğrenci için verilen 35 bin liraya kadar olan destek 57 bin liraya çıkarılırken, OSB dışındaki özel mesleki ve teknik Anadolu liselerine her bir öğrenci için ödenen 22 bin liraya kadar tutar da 36 bin liraya yükseltildi. Destekten yaklaşık 80 bin öğrenci yararlanacak. Verilen desteklerden yararlanmak için belli şartlar aranacak.

Buna göre, her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresi, okulun öğretim süresini aşmayacak. Öğrencinin, söz konusu eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç 30 gün içinde okula kaydının veya eğitim-öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması gerekecek. Ayrıca, destek verilecek öğrencinin okula devam ediyor olması ve devamsızlıktan başarısız duruma düşmemesi şartı aranacak. Organize sanayi bölgesi dışında açılacak özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20 bin ve üzerinde olmasına dikkat edilecek.