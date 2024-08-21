İhlas Eğitim Kurumları yeni döneme merhaba dedi

İhlas Koleji yeni eğitim öğretim dönemine İhlas Mesleki Gelişim Programı (İMGEP) ile merhaba dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ- Kolejin Bahçelievler Kampüsünde gerçekleştirilen programa İhlas Holding Yönetim Kurulu üyeleri, İhlas Koleji Genel Müdürü Hakkı Okur, İhlas Koleji yöneticileri ve öğretmenleri katıldı. Bu yıl genel müdürlük görevine getirilen Hakkı Okur “Bu bir bayrak yarışı. Bayrak bize teslim edildi. Görevimi en iyi şekilde yerine getirme noktasında içim çok rahat çünkü çok değerli bir eğitim ordusu ile çalışacağım” vurgusunda bulundu.

İlgili Haberler İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Hakkı Okur: Önceliğimiz iyi insan yetiştirmek

Etkinlikte konuşmacı olan Doç. Dr. Şebnem Özdemir “Teknoloji kiminse nesil onundur” dedi. Günümüzde yapay zekâ destekli programların kullanılma sürelerinin arttığını belirten Özdemir “Geçtiğimiz yılın verilerine göre ChatGPT’nin günlük kullanım süresi kişi başı 7 dakikayı geçmiş durumda. Bu yıl ise 10 dakika barajını geçecektir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Raziye Bilge Uzun ise son zamanların eğitimdeki en önemli konularından biri olan Mindfulness ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İhlas Holding Stratejik Planlama ve Performans Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Buğra Varlık da “İhlas Holding olarak İhlas Kolejine çok önem veriyoruz” diye konuştu.

Programın devamında İhlas Eğitim Kurumlarında 10, 20 ve 25. yılını dolduran öğretmenlere ve personellere plaket verildi. Kolejin ana sınıfı, 8. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerine de çeşitli hediyeler dağıtıldı.