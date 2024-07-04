CHP İstanbul Milletvekili Kesici’den İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Kahraman’a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İhlas Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Kahraman’ın görevine başlamasının ardından ziyaretler devam ediyor.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

Bu çerçevede Kahraman, Anavatan Partisi (ANAP) 20. Dönem Bursa Milletvekilliği döneminde arkadaş olduğu CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ile makamında görüşme gerçekleştirdi. Kahraman’ın ziyaretçisini kapıda karşıladığı özel görüşme samimi bir ortamda gerçekleşirken, görüşmede güncel konulara dair fikir alışverişinde bulunuldu.