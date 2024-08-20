Bakan Osman Aşkın Bak KYK yurt başvuruları hakkında müjdeyi verdi! İşte şartlar ve başvuru tarihi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 KYK yurt başvuruları hakkında açıklama yaptı. Bakan Bak, yükseköğrenim öğrencileri için başvuruların başladığını duyurdu. İşte KYK başvuru şartları...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencileri için 2024-2025 GSB KYK yurt başvurularının başladığını duyurdu

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Bak, "Başvurularınızı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin); Öğrencilerin öncelik durumları, Bakanlığımız tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından doğrulanmaktadır. Doğrulaması yapılamayan öğrencilerin, sonuç ekranında belirtilen belgelerden engel raporunu yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay, diğer öncelik belgelerini ise yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç 7 gün içinde yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız tarafından doğrulanamayan belgeyi verilen sürede teslim edemeyen öğrencilerin kayıtları, kayıtlı kaldıkları günlerin bedeli tahsil edilerek yanlış beyandan silinir.

- Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri ile gazi ve gazi çocukları (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan Seyahat Kartı veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge),

- % 40 ve üzerinde engelli olduğunu beyan eden öğrenciler ( Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor),

- Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge)

- Devlet koruması altında olan öğrenciler (Devlet koruması altında olduklarına dair Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınacak belge veya Mahkeme Kararı)

- Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

- Bakanlık tarafından yurtlarda barınmada öncelikli olacak milli sporcu belgesine sahip sporculara ilişkin belirlenen kriterleri taşıyanlar (Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

- Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan, çalışırken vefat eden veya emekliye ayrılanların çocukları (Valilikten alınacak belge)

2. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor). Bakanlık tarafından doğrulanamadığı takdirde yurtta kalmaya başladıkları tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde,

3. 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi doldurularak yurtta kalmaya başladıkları tarihte, yerleştirildikleri yurt müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER:

BURSLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER:

1- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca Bakanlık yurtlarında barındırılmak üzere bildirilen Türkiye Burslusu öğrenciler,

2- T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim Bakanlığı’nın imzalamış oldukları Mutabakat Zaptı neticesinde, Bakanlık yurtlarında barındırılacağı bildirilen Afganistan Hükümeti Burslusu öğrenciler,

3- 10.05.2017 tarihinde T.C Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokol neticesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Bakanlık yurtlarında barındırılacağı bildirilen Yükseköğretim Kurulu Burslusu öğrenciler,

BURSLU ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DIŞINDA KALAN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER:

1- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ankara Büyükelçiliği’nce Bakanlığımız yurtlarında barındırılacağı bildirilen KKTC vatandaşı öğrenciler,

2- Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen uluslararası değişim programlarından yararlanacaklar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca Bakanlığımız yurtlarında barındırılacağı bildirilen öğrenciler,

3- Bakanlığımıza bağlı yurtlarda boş yatak üzerinden ayrılan kontenjanlar dâhilinde barındırılmalarına imkân sağlanan yükseköğrenim görmek üzere Kendi İmkânlarıyla Ülkemize Gelen Uluslararası Öğrenciler; yurtlara kontenjanlar dahilinde yerleştirilirler.