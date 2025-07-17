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Atletico Madrid'den Thiago Almada hamlesi! 2030'a kadar imza

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Atletico Madrid&#039;den Thiago Almada hamlesi! 2030&#039;a kadar imza
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Atletico Madrid, Botafogo'dan Arjantinli orta saha Thiago Almada'yı kadrosuna kattı. İspanyol ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyla 2030’a kadar sözleşme imzaladı.

Atletico Madrid Kulübü, 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya basınında, transferin 21 milyon avro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Daha önce ülkesinde Velez Sarsfield ve ABD'de Atlanta United formaları giyen Almada, geçen yıl Botafogo'ya transfer oldu.

Geçen sezonun ikinci devresinde Fransa ekibi Olimpik Lyon'da kiralık olarak oynayan genç futbolcu, 20 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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