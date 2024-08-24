Savunmada hücuma kalktı! Beşiktaş'ta zaaflar ortaya çıkınca yönetim gaza bastı

Lugano karşısında defansın tel tel dökülmesi üzerine ilk önce sol stoper Felix Uduokhai ile anlaşmaya varıldı. Sol bek takviyesi için listede iki aday var

MURAD TAMER'İN HABERİ - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Beşiktaş’ta savunmanın performansı endişe verdi.

ACİL EYLEM PLANI

Kendilerinden kalite olarak çok düşük olan takım karşısında yenilen üç golün yanı sıra, çok sayıda pozisyon verilmesi yönetimi harekete geçirdi. Sol ayaklı stoper ve sol bek takviyesi ihtiyacının belirginleşmesi üzerine hemen görüşmeler başladı. Siyah beyazlılar ilk olarak Bundesliga’da Augsburg forması giyen sol stoper Felix Uduokhai ile anlaşmaya vardı.

FRİEDEL BEKLEMEDİ

Yönetim danışmanı olarak görev yapan Brad Friedel, Augsburg ile kontrat detaylarını konuşmak ve transferi sonuçlandırmak için Lugano maçı sonrasında direkt Almanya’ya geçti. Geçtiğimiz ay İstanbul’a davet edilip Nevzat Demir Tesislerini gezen Uduokhai, son anda anlaşmadan vazgeçmişti. Sol bek için de imzaya az kaldı. Barcelona’dan ayrılan Marcos Alonso ve PSG’nin kadrosunda düşünmediği Juan Bernat hakkında son kararı Giovanni van Bronckhorst verecek.

FELİX UDUOKHAİ

∂ Yaş: 26

∂ Boy: 1.93m

∂ Ayak: Sol

∂ Mevki: Stoper

∂ Uyruk: Almanya

∂ P. Değeri: 7 milyon €

∂ Oynadığı Takımlar:

1860 Münih, Wolfsburg

Augsburg

∂ En Yüksek Bonservis: 7 Milyon avro

251 Maç, 12 Gol, 1 Asist

TAVŞAN SESLERİ

∂ İtalyan basınında yer alan habere göre; Siyah-beyazlıların Hellas Verona forması giyen Elayis Tavşan ile ilgilendiği aktarıldı. Genç futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş’ın görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. 23 yaşındaki Türk asıllı Hollandalı yıldız oyuncunun piyasa değeri 1 milyon avro olarak gösteriliyor. Oyuncu, forvet ve sağ kanat olarak görev yapabiliyor.

EN KÖTÜ MAÇI

Masuaku çıldırttı

∂ Siyah beyazlı yönetim sol beke transfer yapmaktan vazgeçmişti ama Masuaku’nun performansı planları değiştirdi. Lugano karşısında yenen bütün gollerin Kongolu oyuncunun bölgesinden gelmesi üzerine yeniden çalışmalar başlatıldı. Masuaku’nun takımda kalması durumunda bile takviye yapılmasına karar verildi.

10 NUMARADA COŞTU

Yeni joker Gedson

Giovanni van Bronckhorst’un, Lugano maçında 10 numara bölgesinde oynattığı Gedson Fernandes, attığı iki golle hocasının yüzünü kara çıkarmamıştı. Hollandalı teknik adamın, Portekizli yıldızı bazı maçlarda bu bölgede kullanmaya devam edeceği öğrenildi.

KARTAL RAKİP ARIYOR

Boş geçmek istemiyor

∂ Süper Lig’in 3. haftasını BAY geçecek ve maç yapmayacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst bu arayı boş geçmek istemiyor. Hollandalı teknik adamın, hafta arasında hazırlık maçı yapılmasını istemesi üzerine yönetim rakip bulmak için çalışmalara başladı.