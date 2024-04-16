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Kim Min - Jae geri dönüyor! Bayern Münih 50 milyon euro ödemişti

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Kim Min - Jae geri dönüyor! Bayern Münih 50 milyon euro ödemişti

Spor Haberleri

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kim Min - Jae'nin sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılacağı iddia edildi. Güney Koreli stoperin yeni durağı İtalya olacak.

Sezon başında Napoli'den Bayern Münih'e 50 milyon euro bedelle transfer olan Kim Min - Jae'nin Bundesliga macerası kısa sürdü.

Bu sezon şampiyonluğu Bayern Leverkusen'e kaptıran Münih ile problemler yaşayan Güney Koreli stoperin ayrılmak istediği öğrenildi.

İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan habere göre, Napoli, Kim Min-Jae'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor.

27 yaşındaki savunmacının yüksek maaşı transfer önündeki en büyük engel olarak gözükürken İtalyan ekibinin kiralama formülünü devreye sokması bekleniyor.

Kim Min - Jae geri dönüyor! Bayern Münih 50 milyon euro ödemişti - 1. Resim

KİM MIN JAE, BAYERN MÜNİH'E VEDA EDİYOR

Kim Min-Jae bu sezon Bayern Münih formasıyla 29 maçta 2.378 dakika şans bulabildi. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Kim Min - Jae, 2021-2022 sezonunda 40 resmi maça çıkmıştı.

Gösterdiği performansla adından söz ettiren Jae, 18 milyon euro bedelle Napoli'ye imza atmıştı.

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