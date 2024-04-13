Konyaspor, İstanbul'dan galibiyetle ayrıldı! Süper Lig'de küme düşme hattı alev aldı

Küme düşme hattına yakın olan Konyaspor, 32. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerek nefes aldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Konyaspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 21'de Ndao ve 90+8'de penaltıdan Guilherme kaydetti.

Bu sonuçla puanını 36'ya çıkartan Konyaspor, 14. sıraya yükselerek küme düşme hattından uzaklaştı.

Evinde sürpriz bir kayıp yaşayan Kasımpaşa ise 46 puanla 5. sırada yer aldı.

KASIMPAŞA - KONYASPOR ÖZET

5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasında kafayla indirdiği top, penaltı noktası civarındaki Ethemi'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak yeniden kendisine geldi. Ethemi'nin ikinci şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

21. dakikada konuk takım öne geçti. Oğulcan Ülgün'ün soldan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Ethemi vurdu. Savunmadan dönen top ardından Ethemi'ye çarparak kale önündeki Ndao'nun önünde kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

90+4. dakikada yeşil-beyazlı takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Uğurcan, ceza sahası içinde Rocha'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, pozisyonda oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Küçük, faul olduğu gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Guilherme, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-2.

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇ KADROLARI

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 72 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül, Fall (Dk. 57 Rocha), Hajradinovic (Dk. 85 Ngoy), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 70 Damjanovic), Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Ndao (Dk. 77 Yunus Mallı), Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Cicaldau), Ethemi (Dk. 61 Prip), Sambou (Dk. 77 Kahraman Demirtaş)

Goller: Dk. 21 Ndao, Dk. 90+8 Guilherme (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Omeruo, Dk. 47 Ben Ouanes, Dk. 56 Winck (Kasımpaşa), Dk. 47 Ndao, Dk. 64 Hadebe, Dk. 76 Sambou, Dk. 90+5 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)