Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Konyaspor, İstanbul'dan galibiyetle ayrıldı! Süper Lig'de küme düşme hattı alev aldı

Konyaspor, İstanbul'dan galibiyetle ayrıldı! Süper Lig'de küme düşme hattı alev aldı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Konyaspor, İstanbul&#039;dan galibiyetle ayrıldı! Süper Lig&#039;de küme düşme hattı alev aldı

Spor Haberleri

Küme düşme hattına yakın olan Konyaspor, 32. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 yenerek nefes aldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Konyaspor, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 21'de Ndao ve 90+8'de penaltıdan Guilherme kaydetti.

Bu sonuçla puanını 36'ya çıkartan Konyaspor, 14. sıraya yükselerek küme düşme hattından uzaklaştı.

Evinde sürpriz bir kayıp yaşayan Kasımpaşa ise 46 puanla 5. sırada yer aldı.

Konyaspor, İstanbul'dan galibiyetle ayrıldı! Süper Lig'de küme düşme hattı alev aldı - 1. Resim

KASIMPAŞA - KONYASPOR ÖZET

5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasında kafayla indirdiği top, penaltı noktası civarındaki Ethemi'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak yeniden kendisine geldi. Ethemi'nin ikinci şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.

21. dakikada konuk takım öne geçti. Oğulcan Ülgün'ün soldan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Ethemi vurdu. Savunmadan dönen top ardından Ethemi'ye çarparak kale önündeki Ndao'nun önünde kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

90+4. dakikada yeşil-beyazlı takım, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Uğurcan, ceza sahası içinde Rocha'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, pozisyonda oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Küçük, faul olduğu gerekçesiyle penaltıya hükmetti.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Guilherme, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-2.

Konyaspor, İstanbul'dan galibiyetle ayrıldı! Süper Lig'de küme düşme hattı alev aldı - 2. Resim

KASIMPAŞA - KONYASPOR MAÇ KADROLARI

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan (Dk. 72 Oğulcan Çağlayan), Gökhan Gül, Fall (Dk. 57 Rocha), Hajradinovic (Dk. 85 Ngoy), Aytaç Kara, Ben Ouanes, Da Costa

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe (Dk. 70 Damjanovic), Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Ndao (Dk. 77 Yunus Mallı), Oğulcan Ülgün (Dk. 71 Cicaldau), Ethemi (Dk. 61 Prip), Sambou (Dk. 77 Kahraman Demirtaş)

Goller: Dk. 21 Ndao, Dk. 90+8 Guilherme (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Omeruo, Dk. 47 Ben Ouanes, Dk. 56 Winck (Kasımpaşa), Dk. 47 Ndao, Dk. 64 Hadebe, Dk. 76 Sambou, Dk. 90+5 Uğurcan Yazğılı (TÜMOSAN Konyaspor)

 

Düzenleyen:  - Spor
Antalya'da 23 saatlik teleferik operasyonu! 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı, 180 kişi sağ salim kurtarıldıCaptain America Brave New World’den ilk görüntüler paylaşıldı! Yeni proje Marvel evrenini sıfırlama hamlesi olacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de gündem seçim! Şekip Mosturoğlu adaylığını açıkladı - SporŞekip Mosturoğlu adaylığını duyurduUmut Bozok, olay hareket sonrası konuştu! 'Kadro dışı bırakılsın' denmişti - SporUmut Bozok, olay hareket sonrası konuştu! 'Kadro dışı bırakılsın' denmiştiSezonu kapatan Oosterwolde ameliyat oldu! Sahalara dönüş tarihi belli oldu - SporSezonu kapatan Oosterwolde ameliyat oldu! Sahalara dönüş tarihi belli olduNelsson Galatasaray'a veda ediyor! Kasaya en az 18 milyon euro girecek - SporGalatasaray'ın kasasına girecek bonservis belli olduSüper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi açıklandı - SporSüper Lig'in ilk yabancı VAR hakemi belli olduOlympiakos'tan sürpriz Mendilibar kararı! Fenerbahçe maçı öncesi açıklandı - SporOlympiakos'tan sürpriz Mendilibar kararı! Fenerbahçe maçı öncesi açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...