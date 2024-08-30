Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kura çekimi bugün! Rakiplerimiz belli oluyor...

Kura çekimi bugün! Rakiplerimiz belli oluyor...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kura çekimi bugün! Rakiplerimiz belli oluyor...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak.

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası Monako’da 14.00’te Konferans Ligi'nin kura çekimi ise 15.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray ve  Beşiktaş Avrupa Ligi’nde, Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek.

İki kulvarda da bu sezon klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulü uygulamasına geçilecek.

Avrupa Ligi’nde takımlar 8, Konferans’ta 6 maç yapacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İsrail'e ambargo Kamala Harris'in gündeminde yok: Ateşkes sağlansın...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aslan’da acil durum! Dev bir hüsran yaşayan Galatasaray’ın iki önceliği belirlendi - SporAslan’da acil durum!Kartal parça parça etti! Beşiktaş evinde Lugano’yu dağıttı - SporBeşiktaş evinde Lugano’yu dağıttıVan Bronckhorst 5-1'lik skor sonrası konuştu: Harika bir gece... - SporVan Bronckhorst maç sonrası konuştu: Harika bir gece...Abdullah Avcı'dan taraftarın tepkisine cevap! Trabzonspor'da Avrupa şoku yaşanıyor - SporAbdullah Avcı'dan taraftarın tepkisine cevap!Fenerbahçe dev transferde mutlu sona ulaştı! Sofyan Amrabat İstanbul'a geliyor - SporFenerbahçe dev transferde mutlu sona ulaştıMilli tekvandocu Ali Can Özcan'dan Paris'te gümüş madalya - SporMilli tekvandocu Ali Can Özcan'dan Paris'te gümüş madalya
Sonraki Haber Yükleniyor...