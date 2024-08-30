Kura çekimi bugün! Rakiplerimiz belli oluyor...
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak.
Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası Monako’da 14.00’te Konferans Ligi'nin kura çekimi ise 15.30'da başlayacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Avrupa Ligi’nde, Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek.
İki kulvarda da bu sezon klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulü uygulamasına geçilecek.
Avrupa Ligi’nde takımlar 8, Konferans’ta 6 maç yapacak.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi