Kura çekimi bugün! Rakiplerimiz belli oluyor...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak.

Kartal parça parça etti! Beşiktaş evinde Lugano’yu dağıttı

Kartal parça parça etti! Beşiktaş evinde Lugano’yu dağıttı

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası Monako’da 14.00’te Konferans Ligi'nin kura çekimi ise 15.30'da başlayacak.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Avrupa Ligi’nde, Başakşehir ise UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek.

İki kulvarda da bu sezon klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulü uygulamasına geçilecek.

Avrupa Ligi’nde takımlar 8, Konferans’ta 6 maç yapacak.