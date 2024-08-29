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Fenerbahçe dev transferde mutlu sona ulaştı! Sofyan Amrabat İstanbul'a geliyor

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Fenerbahçe dev transferde mutlu sona ulaştı! Sofyan Amrabat İstanbul&#039;a geliyor

Spor Haberleri

Orta saha arayışlarında sona yaklaşan Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da buldu. Fiorentina'da oynayan Faslı yıldız Sofyan Amrabat ile anlaşmaya varıldı.

Fenerbahçe, geçen sezonu kiralık olarak Manchester United'da geçiren Sofyan Amrabat ile anlaştı.

Bonservisi Fiorentina'da bulunan Faslı orta sahanın yarın İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Amrabat, kiralık formasını giydiği Manchester United’da lig, kupa ve Avrupa’da 30 maça çıkmıştı.

Fenerbahçe dev transferde mutlu sona ulaştı! Sofyan Amrabat İstanbul'a geliyor - 1. Resim

AMRABAT FENERBAHÇE'DE

Bu sezon Fiorentina formasını 2 lig maçında 180 dakika, Konferans Ligi mücadelesinde ise 25 dakika giyen 28 yaşındaki oyuncu, geri kalan sezonda Fenerbahçe için ter dökecek.

Amrabat'ın transferiyle ilgili bonservis detaylarının resmi olarak KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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