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Beşiktaş'ta ayrılık! Omar Colley'in yeni takımı belli oldu

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Beşiktaş&#039;ta ayrılık! Omar Colley&#039;in yeni takımı belli oldu

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Omar Colley, yeni sezonda Yunanistan'da forma giyecek. Tecrübeli oyuncunun imza atacağı kulüp ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Omar Colley, Yunanistan'a gidiyor.

PAOK takımıyla anlaşmaya varan 31 yaşındaki stoperin, yarın Selanik'te olması bekleniyor. 

Beşiktaş'ta ayrılık! Omar Colley'in yeni takımı belli oldu - 1. Resim

OMAR COLLEY ATİNA YOLCUSU

Haberde, Gambiyalı savunma oyuncusunun Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshettiği ve gün içinde Yunanistan'a varış zamanının belli olacağı ileri sürüldü.

PAOK'un, 31 yaşındaki stoperle 1+1 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.

Beşiktaş'a Şubat 2023'te Sampdoria'dan transfer olan Omar Colley, siyah beyazlı takımda 46 maçta forma giydi ve 8 kez fileleri havalandırdı. 

Düzenleyen:  - Spor
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