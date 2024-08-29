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Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı 9-3 üstün

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Fenerbahçe, Alanyaspor&#039;a karşı 9-3 üstün

Spor Haberleri

Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, Süper Lig'de daha önce 16 kez rakip oldu. Bu maçlarda Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, ligde 17. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin bugüne kadar ligde yaptığı 16 mücadelede Fenerbahçe 9 kez sahadan galip ayrılırken 4 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.

Sarı-lacivertli ekip bu maçlarda 34 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 17 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 8 kez İstanbul'da karşılaştı.

Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 4 kez kazanırken, 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı, Akdeniz temsilcisi ise 1 maçta 3 puana uzanan taraf oldu.

Bu maçlarda Fenerbahçe 17 gol sevinci yaşarken, kalesinde 7 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İki takım arasında ligde oynanan maçlarda en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunda 5-0'lık sonuçla aldı.

Resmi mücadelelerde alınan en farklı skor ise 23 Ocak 2008'de oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde ortaya çıktı. Fenerbahçe rakibini deplasmanda 10-3 mağlup etmeyi başardı.

Alanyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetini ise 16 Eylül 2019'da 3-1'lik skorla elde etti.

FENERBAHÇE SON MAĞLUBİYETİNİ EVİNDE YAŞAMIŞTI

Fenerbahçe, ligde Alanyaspor karşısında son mağlubiyetini evinde yaşamıştı. Alanyaspor, 2021-2022 sezonunda sarı-lacivertli ekibi İstanbul'da 2-1 yenmişti.

Bu arada rakibiyle oynadığı son 5 karşılaşmadan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, söz konusu maçlarda rakip kaleye 16 gol gönderirken, kalesinde 5 gol gördü.

İki takım arasında oynanan son maç geçen sezon yine Kadıköy'de 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
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