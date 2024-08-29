Süper Lig'de perde Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesiyle başlıyor

Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, Süper Lig'de 4. haftanın açılış mücadelesinde Alanyaspor'u konuk edecek. Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla lider giriyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor.

MERT HAKAN YANDAŞ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı.

Geçen sezon deplasmanda Galatasaray ile oynanan müsabaka sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç ceza alan ve sonrasında Tahkim Kurulunun, cezasını 4 maça düşürdüğü Mert Hakan, Çaykur Rizespor maçıyla cezasını tamamlamıştı.

Tecrübeli oyuncu, Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda Corendon Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

OSAYİ-SAMUEL'İN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'de bileğindeki sakatlığı geçen Bright Osayi-Samuel'in durumu maç saatinde belli olacak.

Sakatlığı nedeniyle Rize deplasmanına götürülmeyen savunma oyuncusu, takımdan ayrı bireysel çalışmalarına başladı.

Son antrenmanda durumuna bakılacak oyuncuyla ilgili kararı, maç saatinde Mourinho karar verecek.