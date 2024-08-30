Kartal parça parça etti! Beşiktaş evinde Lugano’yu dağıttı

Siyah beyazlılar öyle bir presle başladı ki Lugano nefes alamadı. İmmobile iki, Rafa Silva bir gol bir asistle maça damga vurdu. Diğer sayılarımız Gedson ve Salih imzalıydı.

Ö. ÇETİN ENGİN'İN HABERİ - Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: Türkiye’nin (bu dönem için) en heyecan verici futbolunu Beşiktaş oynuyor... Lugano az buz takım değil. Sinir edici bir fizik-pres güçleri ve geçiş oyunu anlayışları var. Mert Günok’a ilk top 15. dakikada geldi dersek Kartal’ın Lugano üzerine nasıl bir saldırıyla maça girdiğini anlatmaya yeter. Rafa Silva bir virtüöz. İmmobile tam bir yalancı dokuz. Ve elbette bu ikilinin kalitelerini göstermelerini sağlayan arkalarında takım oyunu vardı dün.

MASUAKU'NUN BİNDİRMELERİ

İlk maçta yenilen goller onun kanadından gelmişti. Çok eleştirilmişti. Süper Lig’in belki de en teknik sol beki: Arthur Masuaku... Dün inanılmaz bindirmeleri ve zeka ürünü paslarıyla maça damga vurdu. Onun kullandığı frikikteki topun falsosu kaleci Saipi’nin başını döndürdü, topa ancak tokatlayabildi, İmmobile hatayı affetmedi: 1-0. Kartal’ın yoğun ön alan presi Lugano defansına hatalar yaptırdı. Rashica bunlardan birinde karşı karşıya golü kaçırdı.

RAFA ÖYLE GOL ATTI Kİ

Rakip stoperler El Wafi ve Papadopoulos yedikleri presle ön alan futboluna katkı veremedi. Bislimi ve Grgic’in üretkenliklerini El Musrati ve Gedson boğdu âdeta. Lugano bir anlık gafletle golü buldu. Fakat Rafa büyük bir klas. Gedson’un golünde top kendisine gelirken nasıl pas vereceğini çoktan hesaplamıştı. Sonra bir de kendi attı ama ne gol. O nasıl aşırtmaydı öyle. Önce İmmobile sonra da Salih Uçan şovu taçlandırdı. Bu Kartal Avrupa Ligi’nde daha çok iş yapar.

PARDON TORTİ!

İlk yarıdaki bir pozisyonda hızını alamayan Svensson rakip teknik direktör Mattia Croci-Torti’ye çarparak düşürdü. Siyah beyazlı futbolcu özür dilerken teknik adamı yerden kaldırdı.

TORTİ: TURU HAK ETTİNİZ

Lugano’nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti maçtan önce, “Geçen sezon kazanmıştık, Beşiktaş’ı yine yeneceğiz” demişti. Teknik adam dün, “Beşiktaş kaliteli bir takım. Bu akşam bunu gösterdiler. Turu hak ettiler, kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Rafa Silva takımı bir orkestra şefi gibi yönetti. Jeneriklik bir gole de imza attı.

Yenilen golde yine bir savunma zaafı ortaya çıktı. Beşiktaş’ta tek kötü sinyal bu.

Radu Petrescu özellikle ilk yarıda takdir haklarını belirgin şekilde rakip lehine kullandı.