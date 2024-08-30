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Van Bronckhorst 5-1'lik skor sonrası konuştu: Harika bir gece...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Van Bronckhorst 5-1&#039;lik skor sonrası konuştu: Harika bir gece...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsviçre temsilcisi Lugano’yu evinde 5-1’lik (8-4) skorla geçen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ne katılmayı başardı. Maç sonrası basın mesuplarının karşısına çıkan Van Bronckhorst mutluluğunu dile getirdi, işte o açıklamalar...

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst maçın ardından, “Hepimiz için keyifli bir gece” sözleriyle mutluluğunu ifade ederken, “İlk yarıda iyi oynadık, çok fazla fırsat yakaladık, rakibe büyük fırsat vermedik. İkinci yarıya çok iyi başlayamadık. Bir gol yedik ama ondan sonra da fazla fırsat vermedik. Hak ettiğimiz bir sonuç. Skordan dolayı memnunum. Yolumuza devam etme hedefimize de ulaştık” diye konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, “İyi oyuncular kattık kadromuza. Daha önce de söyledim, iyi iş yaptık transferde. Kadronun yüzde 90-95 hazır olduğunu söyleyebilirim. Bir fırsat transferi olursa değerlendirebiliriz” sözlerini kullandı.

Van Bronckhorst 5-1'lik skor sonrası konuştu: Harika bir gece... - 1. Resim

5 MAÇTA 6 GOL ATTI

Beşiktaş’ın yeni forveti Ciro İmmobile kalitesini konuşturmaya devam ediyor. Galatasaray’a Süper Kupa maçında iki gol atan ve Antalyaspor maçında da rakip fileleri iki defa sarsan İtalyan yıldız, Lugano önünde de duble yaptı. 35 yaşındaki santrfor, oynadığı beş maçta altı gol kaydederek fırtına gibi esti.

Van Bronckhorst 5-1'lik skor sonrası konuştu: Harika bir gece... - 2. Resim

Rafa Silva,  bu sezon Beşiktaş  forması giydiği  beş resmî maçta  yedi golde pay  sahibi oldu  (4 gol, 3 asist).

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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