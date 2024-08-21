Beşiktaş’ın hocası Van Bronckhorst oyuncusunu övdü! Rafa Silva efsane olacak

Beşiktaş'ta uzun süredir yokluğu çekilen skorer ve lider yabancı oyuncu hasretine Rafa Silva son verdi. Çok sıkı markaja alınma- sına rağmen sık sık kendini boşa atma ustalığına sahip olan Portekizli yıldız, bu özelliğiyle geriden oyun da kuruyor. Portekizli yıldızın, kulüp tarihindeki sembol oyunculardan bir hâline geleceğini söyleyen Hollandalı teknik adam, “Rafa 10 numaralı formayı giymeliydi” dedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş'ta uzun süredir yokluğu çekilen skorer ve lider yabancı oyuncu hasretine Rafa Silva son verdi. Çok sıkı markaja alınma- sına rağmen sık sık kendini boşa atma ustalığına sahip olan Portekizli yıldız, bu özelliğiyle geriden oyun da kuruyor. Attığı gollerin yanı sıra takıma şeflik de yapan tecrübeli oyuncuya hocası da hayran. Hollandalı teknik direktörle siyah beyazlı kulübün 1 numaralı ismi Hasan Arat, önceki gün yemekte bir araya geldi.

Başarılı teknik adamın, Başkan Hasan Arat'a en çok övdüğü isim de Rafa Silva oldu. Portekizli yıldızın, takımın efsane isimlerinden biri olabileceğini söyleyen Hollandalı, "Yıllarca büyük kulüpler- de forma giydim. Rafa Silva gibi kulüple ve taraftarla hemen bütünleşen çok az oyuncu gördüm. Böyle devam ederse kulüp tarihinin efsanesi olacaktır. Keşke 10 numarayı o giyseydi" dedi. Beşiktaş'ta 10 numarayı istenmeyen adam olarak ilan edilen Aboubakar taşıyor.

LUGANO YOLCULARI

Avrupa Lg Play-Off turunda Lugano le karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına başladı. Siyah beyazlılar yarın sabah özel uçakla Zürih’e gidecek.

SÜRPRİZ TERCİH: ABOUBAKAR KADROYA ALINDI

Beşiktaş’ta Lugano maçının kadrosu netleşiyor. UEFA’ya bildiren kadroda Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain yer almadı. Aboubakar’ın kadroda bulunması ise dikkat çekti.

ARAT: BEŞİKTAŞLI ÇOCUKLAR GÜLECEK!

Beşiktaş Kulübü le Nesne arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi. İmza töreninde başkan Hasan Arat yaptığı konuşmada transfer sözü vererek, “Beşiktaş camiası huzurlu olsun. Biz eksiklerimizi biliyoruz ama kaliteli bir kadromuzun olduğunun da farkındayız. İnşallah hocamızın önderliğinde Beşiktaşlı çocukları güldüreceğiz” dedi.

BAŞKAN HASAN ARAT’TAN...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı seçilen Hacıosmanoğlu’na hayırlı olsun ziyaret için Riva’ya gitti. Süper Lig’deki hakemler konusunda da görüşmelerde bulunan Arat’ın, yıldız oyunculara yapılan kast faullerin önüne geçilmesini istediği öğrenildi. Öte yandan A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da, Beşiktaş Kulübü’nü ziyaret etti. İtalyan hoca, Giovanni van Bronckhorst ile Samet Aybaba le görüştü.