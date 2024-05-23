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Macron'un, Mbappe talebine Real Madrid'den veto!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Macron&#039;un, Mbappe talebine Real Madrid&#039;den veto!
Kylian Mbappe, Real Madrid, Emmanuel Macron, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Real Madrid kulübü arasında Kylian Mbappe anlaşmazlığı yaşanıyor. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Mbappe'nin Olimpiyat Oyunları'nda yer almasını isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteğini kabul etmedi.

Fransa'nın ve dünya futbolunun en büyük yıldızlarından olan Kylian Mbappe, 7 yıllık PSG kariyerinin sonuna geldi. Yıldız oyuncu bonservisini eline alarak, Real Madrid'e transfer olacak.

MACRON'UN MBAPPE TALEBİ

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Élysée Sarayı'nda yemek yedi. Macron, Perez'den Kylian Mbappe'nin bu yaz Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'nda Fransa Milli Takımı'nda yer almasını istedi.

Macron'un, Mbappe talebine Real Madrid'den veto! - 1. Resim

LORENTINO PEREZ'DEN MACRON'A REST

Florentino Perez ise buna sıcak bakmadı. Başkan Perez, Mbappe'nin 2021 yılında Real Madrid'e transfer olmasını engellediği için Macron'un isteğini kabul etmedi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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