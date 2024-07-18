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Manchester City, dünya futbol tarihine geçen Cavan Sullivan'ı transfer etti

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Manchester City, dünya futbol tarihine geçen Cavan Sullivan&#039;ı transfer etti

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin kadrosuna kattığı 14 yaşındaki futbolcu Cavan Sullivan, MLS Ligi'ndeki ilk maçına çıkarak tarihe geçti.

ABD'li 14 yaşındaki futbolcusu Cavan Sullivan, Philadelphia Union ile ilk maçına çıkarak tarihi bir an yaşadı.

New England karşısında elde edilen 5-1'lik galibet elde eden Philadelphia Union'da Cavan Sullivan 85. dakikada hat-trick yapan Tai Baribo'nun yerine oyuna girdi.

14 yaşındaki Sullivan, böylece MLS tarihinde forma giyen en genç futbolcu oldu.

Manchester City, dünya futbol tarihine geçen 14 yaşındaki Cavan Sullivan'ı transfer etti - 1. Resim

SULLIVAN: BU SADECE BAŞLANGIÇ

Tarihi gece sonrası açıklamalarda bulunan Sullivan, "Bu sadece başlangıç. Önümde uzun bir yolculuk var. Önemli olan şey nerede başladığınız değil, nerede bitirdiğiniz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Manchester City'e transfer olan 14 yaşndaki Sullivan, 18 yaşına basınca İngiliz ekibine katılacak.

Düzenleyen:  - Spor
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