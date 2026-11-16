Manchester City'den Galatasaray'a transfer sürprizi! Osimhen, Haaland'ın yerine aday

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için İngiltere'den dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Manchester City'nin Erling Haaland'ın muhtemel ayrılığına karşı hazırladığı üç kişilik forvet listesinde Nijeryalı futbolcunun da bulunduğu öne sürüldü. İngiliz ekibinin transfer planında iki Brezilyalı golcünün daha yer aldığı belirtildi.

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Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, Avrupa transfer gündeminde yeniden konuşulmaya başlandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin, Erling Haaland'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı alternatif santrfor arayışına girdiği ve Osimhen'i adaylar arasına aldığı iddia edildi.

The Athletic'in haberine göre İngiliz kulübü, Norveçli yıldızın geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle yeni sezon için farklı transfer senaryolarını değerlendiriyor.

Manchester Cityden Galatasaraya transfer sürprizi! Osimhen, Haalandın yerine aday

HAALAND'IN YERİNE ÜÇ ADAY

Manchester City'nin muhtemel santrfor transferi için değerlendirdiği iddia edilen üç futbolcu şöyle:

Victor Osimhen: Galatasaray

Igor Thiago: Brentford

Evanilson: Bournemouth

Brentford forması giyen Igor Thiago'nun listenin ilk sırasında yer aldığı belirtilirken, Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'in de güçlü adaylardan biri olduğu ileri sürüldü.

Bournemouth'ta oynayan Evanilson ise İngiliz ekibinin değerlendirdiği diğer isim olarak gösterildi.

OSIMHEN İÇİN 75 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde, Manchester City'nin Osimhen'i transfer etmek istemesi halinde yaklaşık 75 milyon euroluk bir bonservis bedelinin gündeme gelebileceği belirtildi.

Nijeryalı futbolcunun Avrupa futbolundaki deneyimi ve Galatasaray'daki performansının İngiliz ekibinin ilgisini çektiği iddia edildi.

Ancak Manchester City'nin Osimhen için Galatasaray'a resmî bir teklif sunduğuna ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Manchester Cityden Galatasaraya transfer sürprizi! Osimhen, Haalandın yerine aday

HAALAND'IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Manchester City'de Erling Haaland'ın geleceğine ilişkin farklı senaryoların değerlendirildiği öne sürüldü.

Habere göre Norveçli futbolcunun, Pep Guardiola'nın ayrılığından sonra kulüpte kalmayı kabul etmesine rağmen mevcut sportif projeden memnun olmadığı iddia edildi.

Haaland'ın gelecek sezon da Manchester City forması giymeye sıcak baktığı, buna karşın kulübün karşılaşabileceği muhtemel yaptırımların ayrılık kararında etkili olabileceği belirtildi.

TRANSFERDE GÖZLER MANCHESTER CITY'NİN KARARINDA

İngiliz kulübünün Haaland'ın muhtemel satışından yaklaşık 175 milyon euro gelir elde etmeyi beklediği öne sürüldü.

Bu gelirin yeni bir santrfor transferinde kullanılabileceği belirtilirken, Manchester City'nin gelecekteki transfer politikasının kulüple ilgili yaptırım sürecine göre şekillenebileceği ifade edildi.

Victor Osimhen'in adı İngiliz ekibiyle anılmaya devam ederken, transfer konusunda kulüplerden henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

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