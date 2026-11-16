Osimhen'den yıldız isim için özel rica: "Takımda kalmalı"

Okan Buruk “kalmalı” dedi, Victor Osimhen destekledi. Galatasaray’da Gabonlu oyuncunun sözleşme uzatma sürecinde Nijeryalı yıldızın da Başkan Dursun Özbek ile görüştüğü ve “Kalması durumunda bize güç katmaya devam eder” dediği öğrenildi.

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Sarı-kırmızılıların joker futbolcularından Mario Lemina’nın sözleşme uzatma sürecinin perde arkasından Victor Osimhen de çıktı. Galatasaray’ın 2028 yılına kadar sözleşme uzattığı Gabonlu oyuncu zaman zaman istikrarsız performans sergilese de teknik direktör Okan Buruk olumlu rapor verdi. Buruk, joker olarak gerek orta sahada gerekse stoperde görev verdiği Lemina’nın takımda kalmasını talep etti. Yönetimin planında daha genç isimlere öncelik verilmesi vardı. Ancak aranan özelliklerde bir oyuncu bulunamayınca Lemina ile yola devam edilmesi kararlaştırıldı.

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Lemina - Osimhen

ESKİ FORMUNA KAVUŞTU

Bu karar sürecinde Victor Osimhen’in de Başkan Dursun Özbek ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Sarı kırmızılı kulübe duygusal açıdan çok bağlı olan Nijeryalı yıldızın Özbek’e, “Lemina bu takım için önemli ve tecrübeli bir oyuncu. Galatasaray’ı çok seviyor ve orta sahada sezon içinde bize güç katar. Bu yıl elde ettiğimiz şampiyonlukta da önemli katkısı var” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bunun ardından yönetimin, Lemina’nın ücretinde iyileştirme yaparak yola devam kararı aldığı belirtildi. Gabonlu futbolcu, şu sıralarda oldukça formda.

İDMANA ÇIKAMAMIŞTI

Lemina, yabancı kuralı ve kadro planlamasının henüz netleşmemesi nedeniyle bir dönem İstanbul’da olmasına rağmen antrenmanlara çıkamamıştı. Ancak sonrasında süreç iki tarafın da istediği şekilde sonuçlandı ve Gabonlu futbolcu şu anda takımın vazgeçilmez isimlerinden biri.

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