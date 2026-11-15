A Milli Takım'da Uğurcan Çakır kadrodan çıkarıldı

Milli futbolcu Uğurcan Çakır, omzundaki sakatlığın devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın kalecisi Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Uğurcan Çakır'ın Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissettiği ve yapılan değerlendirme ile MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edildiği belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Uğurcan'ın tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi.

"Uğurcan Çakır, Belçika ile oynanan müsabakanın ardından sağ omzunda ağrı hissetmiş, yapılan değerlendirme ve MR görüntülemesinde omuz eklem kapsülünde hafif gerilme tespit edilmiştir. Tedavisi sağlık ekibimizce sürdürülen oyuncumuz, takımımızın son antrenmanında gerçekleştirdiği bireysel çalışma sonrasında ağrılarının devam etmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Fransa maçı kadrosundan çıkarılmıştır."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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