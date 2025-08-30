M'Baye yeniden Süper Lig'de! Gençlerbirliği Senegalli forveti kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Senegalli forvet M'Baye Niang'ı kadrosuna kattığını açıkladı. M'Baye en son Adana Demirspor'da forma giymişti.
Bir dönem Adana Demirspor'da forma giyen M'Baye Niang yeniden Süper Lig'e döndü. Gençlerbirliği M'Baye Niang'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Gençlerbirliği tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda "Hoş geldin M'Baye Niang" denildi.
Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla toplamda 16 maça çıkan M'Baye Niang 8 gol ve 1 asiste imza attı.
