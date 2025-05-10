Metin Öztürk: "Fenerbahçe 8 kişi kalmalıydı"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor galibiyetinin ardından hem sezon değerlendirmesi yaptı hem de şampiyonluk yolundaki kararlılıklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, Dursun Özbek'in daha önce yaptığı açıklamayı hatırlatarak, "Biliyorsunuz ki Dursun başkanımız daha önce açıkladı, biten bir şey yok. 3 maçımız daha var. Türkiye Kupası finali var. 4 maçı da en iyi şekilde geçirmek için çabalarımızı mutlu ediyoruz. Kimsenin mutlu olmadığı, sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz." dedi.

Trabzonspor galibiyetinden sonra hakem kararlarına da değinen Öztürk, "Dünkü maç ve hakem yönetimi, sezonun özeti gibiydi. Fenerbahçe, dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladılar. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un centilmence bir ev sahipliği yaptığını vurgulayan Öztürk, "Bugün iyi bir maç oynadık. Okan Hocamız ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Çarşamba günü Türkiye'nin en büyük iki kulübü final oynayacak. Kim hak ediyorsa o kazansın. Trabzonspor yönetimi bizi harika ağırladı, centilmence tebrik etti." dedi.

Şampiyonluk yolundaki kararlılıklarını dile getiren Metin Öztürk, "Güzel bir akşam, güzel bir futbol akşamı. Tamamen çarşamba gününe hazırlanıyoruz. Ondan sonra da yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. İnşallah Dursun Özbek liderliğinde 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza ulaşacağız. Tüm gayretimiz bunun için." şeklinde konuştu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun "Bu ligin sonucu önceden belliydi" açıklamasına da cevap veren Öztürk, "Biz polemiğe girmiyoruz. Maçla ilgili bir sorunuz varsa ona girelim. Teknik direktörlere teknik direktörler cevap verir, başkanlar veya ikinci başkanlar değil." dedi.

Fenherbahçe'nin 8 kişi kalması gerektiğini söyleyen Metin Öztürk, "Biliyorsunuz ki Dursun başkanımız daha önce açıkladı, biten bir şey yok. 3 maçımız daha var. Türkiye Kupası finali var. 4 maçı da en iyi şekilde geçirmek için çabalarımızı sürdürüyoruz. Kimsenin mutlu olmadığı, sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz. Dünkü maç ve hakem yönetimi, sezonun özeti gibiydi. Fenerbahçe, dün 8 kişi kalması gerekirken kötü bir hakem yönetimiyle 11 kişi tamamladılar. Umarım yeni sezonda bu sıkıntıları hiçbir takım yaşamaz." ifadelerini kullandı.

Transfer söylentilerine de açıklık getiren Metin Öztürk, "O şu anın konusu değil. Başkanımız söyledi. Lig bitecek, ondan sonra transferlere bakacağız. Bizim inanılmaz bir ekibimiz var. Şampiyon olalım ne yapacağımızı görürsünüz." diyerek sözlerini noktaladı.