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Haberler > Spor > MHK'nin yeni başkanı belli oldu! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

MHK'nin yeni başkanı belli oldu! Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MHK&#039;nin yeni başkanı belli oldu! Merkez Hakem Kurulu&#039;nun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.
Ferhat Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu, Tff, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Dr. Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini duyurdu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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