Mike Tyson, İstanbul'a geldi: Süper Lig cevabı dikkat çekti

Dünyaca ünlü ABD'li boksör Mike Tyson, "Tuzlu Kahve" dizisi için İstanbul’a geldi. Türkiye’de olduğu için mutlu olduğunu belirten 60 yaşındaki sporcu, Süper Lig sorusuna cevap verdi.

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Mike Tyson, Star TV’de ekranlara gelen "Tuzlu Kahve" dizisi için İstanbul’a geldi. Ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’na iniş yapan Tyson, İGA-JETEX özel terminalinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mike Tyson

"BREZİLYA VE ARJANTİN'İ TAKİP EDİYORUM"

Türkiye'de olduğu için mutluluk duyduğunu ifade eden Mike Tyson, dizi projesi için de heyecanlı olduğunu dile getirdi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hatırlatılıp, Süper Lig'i takip edip etmediğinin sorulan dünyaca ünlü sporcu, "Sadece Brezilya ve Arjantin’i takip ediyorum, bana onlardan bahset" cevabını verdi

Mike Tyson, kısa açıklamasından sonra basın mensuplarına teşekkür ederek, kendisini bekleyen araca bindi ve havalimanından ayrıldı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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