Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyatlarda yarı finale yükseldi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 50 kilo çeyrek finalinde Finlandiya'dan Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın boks branşında yarı finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 50 kilo çeyrek final mücadelesi yapıldı.

MADALYAYI GARANTİLEDİ

Olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Fin sporcu Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale çıktı ve madalyayı garantiledi.

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi. Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Buse Naz ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.