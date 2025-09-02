Milli oyuncular arasında kavga çıktı: Sinirler bir anda gerildi
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Mısır'a 3-1 kaybeden U21 milli takımımızda iki oyuncu arasında kavga çıktı.
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden millilerimiz, geçtiğimiz günlerde Mısır ile karşılaşırken iki oyuncumuz arasında sinirler gerildi.
MAĞLUBİYLE AYRILDIK
Milliler, 9-16 klasman maçında Mısır'a setlerde 3-1 (22-25,19-25,25-20,22-25) mağlup olurken maç esnasında yaşanan kavga sosyal medyada gündem oldu.
İKİ OYUNCU ARASINDA KAVGA ÇIKTI
Karşılaşmada ilk setin oynadığı sırada ısınmaya çıkan 2 milli voleybolcumuz arasında kısa süreli bir kavga yaşandı. İki oyuncumuz arasında yaşanan kavga takım arkadaşlarının araya girmesiyle son buldu.
FEDERASYON AÇIKLAMA YAPMADI
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), olaya dair herhangi bir açıklama yapmadı.
