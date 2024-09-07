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Milli para yüzücü Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli para yüzücü Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları&#039;nda finale yükseldi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzücü Umut Ünlü, erkekler S3 200m serbest elemelerinde 3:20.29'luk derecesiyle serisinde ve genel sıralamada birinci olarak finale yükseldi.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para yüzücü Umut Ünlü, erkekler S3 200m serbest elemelerinde 3:20.29'luk derecesiyle serisinde ve genel sıralamada birinci olarak finale yükseldi.

Detaylar gelecek...

UMUT ÜNLÜ'NÜN DE YÜZECEĞİ FİNAL NE ZAMAN?

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda başarılı bir performans sergileyen milli sporcu Umut Ünlü'nün final yarışı saat 20.56'da yüzülecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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