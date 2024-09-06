Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bir altın madalya daha! Umut Ünlü'den büyük başarı
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.
Milli para yüzücü Umut Ünlü, erkekler S3 50m serbest finalinde 44.83'lük derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunlar Şampiyonu oldu.
Yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.
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Düzenleyen: Sezer Doğru - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı