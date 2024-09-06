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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bir altın madalya daha! Umut Ünlü'den büyük başarı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Milli para yüzücü Umut Ünlü, erkekler S3 50m serbest finalinde 44.83'lük derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunlar Şampiyonu oldu.

Yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya kazandı.

Ayrıntılar geliyor...

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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