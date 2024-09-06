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Paris'te bir madalya daha! Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, üçüncü oldu

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Paris&#039;te bir madalya daha! Milli para yüzücü Sevilay Öztürk, üçüncü oldu
Spor Haberleri

Milli para yüzücümüz Sevilay Öztürk, kadınlar S5 50m kelebek finalinde 43.70'lik derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları Üçüncüsü oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli para yüzücü Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında bronz madalya kazandı.

Bu yarışta milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı yer aldı. Sevilay Öztürk üçüncü olarak bronz madalya kazanırken; Sümeyye Boyacı ise yedinci oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında bronz madalya kazanan Sevilay Öztürk'ü tebrik etti. Bakan Bak mesajında, "Para yüzmede ülkemize bronz madalya kazandıran milli sporcumuzu gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Düzenleyen:  - Spor
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