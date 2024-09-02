Para yüzmede milli sporcu Umut Ünlü finale yükseldi
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzmede milli sporcu Umut Ünlü, erkekler 50 metre sırtüstü S3 sınıfında finale çıktı.
Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışmalarında erkekler 50 metre sırtüstü S3 sınıfının elemeleri yapıldı.
Serisini 52.97'lik derecesiyle 4. sırada bitiren milli sporcu, genel sıralamada 11 yüzücü arasında 7. olarak final bileti aldı.
Milli sporcunun final müsabakası bu akşam TSİ 18.58'de gerçekleştirilecek.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı