Milli yıldıza büyük onur: Yamal ve Joao Neves ile yarışıyor

Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız, Ballon d'Or tarafından verilen ve dünyanın en iyi 21 yaş altı futbolcusuna takdim edilen Kopa Trophy ödülü için adaylar arasında gösterildi. Milli futbolcu, prestijli ödülde yıldız isimlerle yarışacak.

Listede; Kenan Yıldız'ın yanı sıra Barcelona forması giyen Lamine Yamal (18), Paris Saint-Germain'in Portekizli orta sahası Joao Neves (20) ve Chelsea'nin başarısı için mücadele eden Estevao (18) gibi isimler yer alıyor.

Genç futbolcuların dünya çapında tanınmasını ve kariyerlerinde büyük bir sıçrama yapmasını da sağlayan Kopa Trophy ödülü, geçmişte Kylian Mbappé, Pedri ve Jude Bellingham'a verilmişti.