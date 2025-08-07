Milli yıldıza büyük onur: Yamal ve Joao Neves ile yarışıyor
Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, Ballon d'Or organizasyonu tarafından en iyi genç futbolculara verilen "Kopa Trophy"e aday gösterildi. Milli futbolcu, Barcelona'dan Lamine Yamal ve Paris Saint-Germain'den Joao Neves gibi yıldızlarla birlikte listede yer aldı.
Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız, Ballon d'Or tarafından verilen ve dünyanın en iyi 21 yaş altı futbolcusuna takdim edilen Kopa Trophy ödülü için adaylar arasında gösterildi. Milli futbolcu, prestijli ödülde yıldız isimlerle yarışacak.
Listede; Kenan Yıldız'ın yanı sıra Barcelona forması giyen Lamine Yamal (18), Paris Saint-Germain'in Portekizli orta sahası Joao Neves (20) ve Chelsea'nin başarısı için mücadele eden Estevao (18) gibi isimler yer alıyor.
Genç futbolcuların dünya çapında tanınmasını ve kariyerlerinde büyük bir sıçrama yapmasını da sağlayan Kopa Trophy ödülü, geçmişte Kylian Mbappé, Pedri ve Jude Bellingham'a verilmişti.
