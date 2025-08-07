Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Milli yıldıza büyük onur: Yamal ve Joao Neves ile yarışıyor

Milli yıldıza büyük onur: Yamal ve Joao Neves ile yarışıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli yıldıza büyük onur: Yamal ve Joao Neves ile yarışıyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Serie A devi Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız, Ballon d'Or organizasyonu tarafından en iyi genç futbolculara verilen "Kopa Trophy"e aday gösterildi. Milli futbolcu, Barcelona'dan Lamine Yamal ve Paris Saint-Germain'den Joao Neves gibi yıldızlarla birlikte listede yer aldı.

Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız, Ballon d'Or tarafından verilen ve dünyanın en iyi 21 yaş altı futbolcusuna takdim edilen Kopa Trophy ödülü için adaylar arasında gösterildi. Milli futbolcu, prestijli ödülde yıldız isimlerle yarışacak.

Milli yıldıza büyük onur: Yamal ve Joao Neves ile yarışıyor - 1. Resim

Listede; Kenan Yıldız'ın yanı sıra Barcelona forması giyen Lamine Yamal (18), Paris Saint-Germain'in Portekizli orta sahası Joao Neves (20) ve Chelsea'nin başarısı için mücadele eden Estevao (18) gibi isimler yer alıyor.

Milli yıldıza büyük onur: Yamal ve Joao Neves ile yarışıyor - 2. Resim

Genç futbolcuların dünya çapında tanınmasını ve kariyerlerinde büyük bir sıçrama yapmasını da sağlayan Kopa Trophy ödülü, geçmişte Kylian Mbappé, Pedri ve Jude Bellingham'a verilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ulaşımda devrimsel adım! Uçan taksiler 2027'de gökyüzünde, süre 15 dakikaya inecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe artık dakikaları sayıyor! Yılın transferinde son durum: Bonservisi bile duyurdular - SporYılın transferi: Bonservisi bile duyurdularKaleci transferi tamam! Süper Lig ekibi resmen açıkladı - SporKaleci transferi tamam! Süper Lig ekibi resmen açıkladıGalatasaray'da büyük pişmanlık: TFF'ye bildirilmedi! İşte son teklif... - SporBüyük pişmanlık: TFF'ye bile bildirilmedi! İşte son teklif..Şampiyonlar Ligi'nde tur umudu Kadıköy'e kaldı: Fenerbahçe'yi korkutan istatistik! - SporTur umudu Kadıköy'e kaldı: F.Bahçe'yi korkutan istatistik!Yüzde 100 zam: Davinson Sanchez'in istediği maaş şaşırttı! Galatasaray'ın cevabı ortaya çıktı - Sporİstediği maaş ortaya çıktı! G.Saray'ın cevabı...Mourinho'nun sinekle imtihanı! Basın toplantısına damga vuran hareket - SporBasın toplantısına damga vuran hareket
Sonraki Haber Yükleniyor...