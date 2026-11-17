Milliler, İspanya'nın önünde son 16 turunda
2026 Dünya Kupası B Grubu'nda İspanya ile 1-1 berabere kalan Ampute Futbol Milli Takımı, puanını 7'ye çıkararak grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.
Meksika'nın San Juan de los Lagos kentinde düzenlenen organizasyonda "son dünya şampiyonu" ünvanıyla yer alan milliler, grup aşamasındaki son maçında İspanya ile karşılaştı.
AY YILDIZLILAR 10 KİŞİYLE PUANI ALDI
İspanya, müsabakanın ilk yarısını Aitor Palomeque'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. Milli kaleci Mert Yıldız, ilk yarının son dakikasında kurtardığı penaltıyla farkın 2'ye çıkmasını önledi.
İkinci devre baskısını artıran ay-yıldızlılar, 46. dakikada Muhammet Yeğen'in ceza sahası dışından attığı golle skora denge getirdi.
Kemal Güleş'in kırmızı kart görmesiyle son bölümde bir kişi eksik mücadele eden milli takım, sahadan beraberlikle ayrıldı.
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MİLLİLER SON 16'DA
Bu sonuçla puanını 7'ye çıkaran Ampute Futbol Milli Takımı, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.
Nijerya'nın sahaya çıkmaması üzerine ilk maçını hükmen kazanan milliler, grupta daha sonra Mısır'ı 2-1 mağlup etti.
Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.