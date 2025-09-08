Mimovic resmen Şampiyonlar Ligi'nde! Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in ayrılığının ardından bir transferi daha duyurdu. Sarı-lacivertliler, Sırp sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in Pafos FC'ye transfer olduğunu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Mimovic artık Şampiyonlar Ligi'nde forma terletecek.

ZENIT'E GÖNDERİLMİŞTİ

Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan gelen Mimovic, hiç süre almadan Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralık gönderilmişti.

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Mimovic'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAH Ç E'DE RESM İ MA Ç I YOK

21 yaşındaki oyuncu, futbola Kızılyıldız altyapısında başladı. A takımda 34 maça çıkan Mimovic, Ocak 2025'te geldiği Fenerbahçe'de resmi maça çıkmadan şubat ayında Rusya Premier Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralandı. Sırp milli oyuncu, sezonun ikinci yarısında Zenit formasıyla 6 karşılaşmada süre aldı.