Motokrosun başkenti Afyon!

BURCU TURAN - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, "2023 yılındaki organizasyonu 475 bin kişi takip etti. Bu yıl hedefimiz 500 binin üstü. Yabancı seyirci, sponsor ve ülkelerin tanıtım stantlarını Afyon'a çekmek, etkinliği spor ve fuar konseptiyle birleştirmek istiyoruz" dedi.

Dünya Motokros Şampiyonası için Afyonkarahisar’ı tercih etmenizdeki temel nedenler nelerdir?

Mahmut Nedim Akülke: Afyonkarahisar, hem coğrafi konumu hem de spor altyapısıyla ideal bir merkez. Şehre 30-35 milyon kişi 2-2,5 saatte ulaşabiliyor. Tarihi, kültürü, termal kaynakları ve doğasıyla spora ve turizme uygun bir şehir. Motor Sporları Merkezi’ndeki pist, otellere ve hastanelere yürüyüş mesafesinde; padok ve altyapısı dünyada ödül almış durumda.

Yarış 3-7 Eylül tarihleri arasında önceki yıllarda olduğu gibi Afyonkarahisar’da düzenlenecek. Afyonkarahisar, gastronomi, tarih ve kültürel etkinliklerin yanı sıra termal ve sağlık turizmi potansiyeline sahip bir şehrimiz. 2016’da 250.000 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi ile şehir için yeni bir turizm kapısı aralandı diyebilir miyiz? Bu spor turizmi ile ilgili stratejileriniz nelerdir?

Mahmut Nedim Akülke: TMF 2003 yılında kuruldu. “Spor turizmin geleceğidir” sloganıyla Türkiye’nin dört bir yanında organizasyonlar düzenleyerek spor turizmini geliştirmeye çalıştık. Afyonkarahisar özelinde önce Türkiye şampiyonası, ardından Doğu Avrupa Şampiyonası ve son 8 yıldır Dünya Motokros Şampiyonası ile ülkemizin en büyük entegre gençlik ve spor festivalini gerçekleştiriyoruz. Festival ve yarışlar, yaklaşık 15 bin kişilik bir ekip ve 15-20 bin izleyici ile şehrin ekonomisine ciddi katkı sağlıyor. Hedefimiz yabancı katılımcı sayısını 1.500’den 10.000’e çıkarmak ve uluslararası standlarla Türkiye’yi tanıtmak.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi’ni dünya şampiyonasında yer alan diğer pistlerle kıyasladığınızda hangi özellikleriyle öne çıktığını düşünüyorsunuz?

Mahmut Nedim Akülke: Pist, otellere ve hastanelere yürüme mesafesinde, ana yollara yakın ve spor kompleksinin içinde yer alıyor. Dünya genelinde pistler genellikle 50-60 km uzaklıkta bulunuyor; bu açıdan tekiz. Padok ve altyapısı dünyanın en iyileri arasında. Pandemi sonrası İtalya’da yapılması planlanan yarış da Afyonkarahisar’a alındı; bu, altyapımızın gücünü gösteriyor.

2016’da başlanılan organizasyonu 5 bin kişi izlemişti. 2023’te 475 bin kişiye ulaşıldı ve geçen sene de neredeyse 500 binlere ulaştı. Bu yılki hedefiniz nedir? Hedefe ulaşılması için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Mahmut Nedim Akülke: 2023’te girişlerde polis raporlarına göre 475 bin kişi yer aldı. Bu yıl hedefimiz 500 binin üstü. Her yıl büyüyen organizasyon için yabancı seyirci, sponsor ve ülkelerin tanıtım stantlarını Afyonkarahisar’a çekmek, etkinliği spor ve fuar konseptiyle birleştirmek istiyoruz. Turizm, gençlik ve dışişleri bakanlıkları ile iş birliği bu hedefi destekliyor.

Bu yılki organizasyonun önceki yıllara nazaran Afyon’a getirdiği yenilikleri anlatabilir misiniz?

Mahmut Nedim Akülke: Etkinlik sayısını artırdık ve 7’den 70’e herkesin katılabileceği bir festival oluşturduk. Sanatçı sayısını artırarak kültürel bir boyut ekledik ve “Ustalara Vefa” sahnesiyle değerli sanatçılarımızı ağırlıyoruz. Spor ve kültürü bir araya getirerek farklı bir deneyim sunmayı hedefliyoruz.

Festival programında konserlerin spor-turizm entegrasyonuna katkısı nedir? Spor izleyicisiyle, müzik ve kültür severi bir araya getirme stratejisi nasıl planlandı?

Mahmut Nedim Akülke: Motosikletin ruhu doğayla iç içe olmayı ve eğlenceli deneyimleri birleştirmeyi gerektiriyor. Gelen misafirlerle bu ruhu pekiştiriyoruz. Sadece sportif bir organizasyonla kitleleri bir araya getiren etkinlikler çok az. Bu festival, her yaştan insanın birlikte eğlendiği ender bir etkinlik haline geldi.

Türkiye’de bu yarışa 8. kez ev sahipliği yapıyorsunuz. 2025 sonrası için organizasyonun sürdürülebilirliği ve kalıcı bir marka haline gelmesi adına ne gibi uzun vadeli planlarınız var?

Mahmut Nedim Akülke: Kontratımız 2028’e kadar devam ediyor ve MXGP Afyon artık Türkiye’ye mal olmuş bir marka. Afyonkarahisar’ın dünyada motor sporlarıyla anılan bir şehir olacağına inanıyoruz.

FIM Dünya Motokros Şampiyonası’nda kaç ülkenin sporcusu mücadele edecek? Türkiye’yi temsil edecek sporcularımızın sayısı nedir? Ayrıca organizasyonda kadın yarışçılar da yer alacak mı?

Mahmut Nedim Akülke: 25 ülkeden yaklaşık 150 yabancı sporcu yarışacak. Türkiye’den 10 sporcumuz dünya ve Avrupa şampiyonası kategorilerinde yer alacak. Kadın yarışçılarımız da olacak; geçen yıl 2 kadın sürücümüz ülkemizi temsil etti.

Afyonkarahisar etabında hem erkeklerde hem de kadınlarda dünya şampiyonunun belirlenme ihtimali var mı? Geçtiğimiz yıllarda Türkiye ayağında şampiyonların iki yarış kala belli olduğunu görmüştük. Bu sezon puan tablosuna baktığınızda şampiyonluk yarışı ne kadar yakın geçiyor?

Mahmut Nedim Akülke: Yarışlar çok yakın geçiyor; neredeyse her yıl bir veya 2 şampiyon Türkiye’de belirleniyor. Yurtdışında “Afyonkarahisar dünya şampiyonlarını belirliyor” deniyor.

Geçmiş yıllarda bu yarışla birlikte Avrupa Şampiyonası etaplarına da ev sahipliği yapılmıştı. Bu yıl Afyonkarahisar’da aynı şekilde Avrupa Şampiyonası yarışlarını da görecek miyiz?

Mahmut Nedim Akülke: Dünya şampiyonasını MX1 (Büyükler), MX2 (Gençler) ve MXWomen (Kadınlar) kategorilerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştiriyoruz. Bizim yarışımızdan sonra Çin, Avustralya ve Amerika’ya gidilecek. Türkiye’deki yarışımız aynı zamanda Avrupa Şampiyonası kategorisinde olacak.

25 ülkeden 150 elit yarışçıyı ağırlayacaksınız. Bu çeşitliliğin rekabet düzeyi ve Türkiye imajına etkisi nedir?

Mahmut Nedim Akülke: Rekabet çok yüksek; şampiyonların çıktığı bir yarış oluyor. Dünya spor basını da ilgiyi bu rekabet üzerinden yayıyor. Ayrıca çocuk ve genç sporcu sayısı giderek artıyor. Bu organizasyon, Türk motosiklet sporuna ve gençlerine büyük katkı sağlıyor.