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FIA kara geçti! Motor sporlarının patronundan rekor gelir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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FIA kara geçti! Motor sporlarının patronundan rekor gelir
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yıllardır zarar açıklayan FIA, Başkan Mohammed Ben Sulayem'in finansal yapılanmasıyla bu kez tabloyu tersine çevirdi. 2024-2025 mali yılında 182 milyon euro gelir elde eden kurum, borçsuz şekilde yılı kapattı.

Motor sporlarının çatı kuruluşu FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu), yıllardır süregelen zararlı bilanço tablosunu 2024-2025 mali yılında tersine çevirdi. Kurum, 182 milyon euro faaliyet geliri elde ederek 4,7 milyon euro kar açıkladı.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in göreve gelmesiyle birlikte başlatılan yeni mali yapılanma, kuruluşu yeniden sürdürülebilir bir yapıya kavuşturdu. Geçmişte beş yıl boyunca üst üste zarar açıklayan FIA, bu dönemle birlikte önemli bir finansal başarıya imza attı.

FIA kara geçti! Motor sporlarının patronundan rekor gelir - 1. Resim

1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasını kapsayan dönemdeki gelir, bir önceki yıla göre 26,7 milyon euro artış göstererek yüzde 17'lik bir büyüme kaydetti. Öte yandan FIA, yıl sonunda hiçbir borcunun bulunmadığını da duyurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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