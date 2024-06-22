Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Mourinho, Ali Koç ve Acun Ilıcalı Türkiye-Portekiz maçını izledi

Mourinho, Ali Koç ve Acun Ilıcalı Türkiye-Portekiz maçını izledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho, Ali Koç ve Acun Ilıcalı Türkiye-Portekiz maçını izledi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli Teknik Direktör Mourinho ve Acun Ilıcalı, Türkiye-Portekiz maçını tribünden takip etti. Sarı lacivertlilerin hocası Mourinho'nun zaman zaman not aldığı gözlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye - Portekiz karşılaşmasını tribünden takip etti.

Mourinho, Ali Koç ve Acun Ilıcalı Türkiye-Portekiz maçını izledi - 1. Resim

ALİ KOÇ, MOURİNHO VE ACUN ILICALI TRİBÜNDE

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda oynarken, müsabakayı önemli isimler de takip etti.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da maçı tribünden izleyenler arasındaydı. Mourinho müsabakayı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco ile birlikte izledi.

Mourinho, Ali Koç ve Acun Ilıcalı Türkiye-Portekiz maçını izledi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan satın alma gücü mesajı! 2023'te 42 bin 529 dolara çıktıTürkiye-Portekiz maçı öncesi büyük skandal! A Milli takıma yapılan ayıp sosyal medyayı ayağa kaldırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski futbolcu Ümit Karan'dan TFF'ye çağrı! 'Gönder abi Montella'yı' - SporÜmit Karan'dan TFF'ye çağrı! 'Gönder abi...'Mehmet Özdilek'ten Montella'ya sert eleştiri: Takım ümit vermiyor bu oyuncularda travmaya neden olur - SporEfsane isim faturayı Montella'ya kestiErman Özgür'den Montella'ya sert tepki! 'Hayırdır, küs müsün adamlara?' - SporErman Özgür'den Montella'ya sert tepki! 'Hayırdır, küs müsün adamlara?'Montella'dan Portekiz maçı sonrası şaşırtan açıklama! 'İlk düşman hoca oluyor' - SporMontella'dan maç sonrası şaşırtan açıklama!Milli Takım'da Abdülkerim Bardakçı şoku! Çekya maçında oynamayacak - SporMilli Takım'da Abdülkerim Bardakçı şoku! Çekya maçında oynamayacakTürkiye-Portekiz maçı öncesi büyük skandal! A Milli takıma yapılan ayıp sosyal medyayı ayağa kaldırdı - SporTürkiye-Portekiz maçı öncesi büyük ayıp
Sonraki Haber Yükleniyor...