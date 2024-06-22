Mourinho, Ali Koç ve Acun Ilıcalı Türkiye-Portekiz maçını izledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Portekizli Teknik Direktör Mourinho ve Acun Ilıcalı, Türkiye-Portekiz maçını tribünden takip etti. Sarı lacivertlilerin hocası Mourinho'nun zaman zaman not aldığı gözlendi.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye - Portekiz karşılaşmasını tribünden takip etti.

ALİ KOÇ, MOURİNHO VE ACUN ILICALI TRİBÜNDE

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda F Grubu ikinci maçında Türkiye ile Portekiz, BVB Stadyumu'nda oynarken, müsabakayı önemli isimler de takip etti.

Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da maçı tribünden izleyenler arasındaydı. Mourinho müsabakayı, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco ile birlikte izledi.