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Arda Güler Portekiz maçında neden 11'de yok? Montella maç öncesi açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler Portekiz maçında neden 11&#039;de yok? Montella maç öncesi açıkladı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, EURO 2024'te 2.maçında Portekiz ile karşılaşacak. Milli Takım'da Arda Güler'in ilk 11'de olmaması dikkat çekiyor. Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Arda Güler'i neden 11'de başlatmadığını açıkladı.

Portekiz maçı öncesi açıklamalar yapan A Milli Takım Teknik Direktörünü Vincenzo Montella, Arda Güler'in neden oynamadığını açıkladı. Montella şu ifadeleri kullandı:

RİSKE GİRMEK İSTEMEDİK

 "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da. Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz."

YUNUS'U KOYMAMIZ ÇOK DOĞAL

"Yunus'u koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün." 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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