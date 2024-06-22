CANLI | EURO 2024'te A Milli Takım'ın rakibi Portekiz! İlk 11'ler belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
A Milli Takım, EURO 2024’te F Grubu’nda 2.maçında saat 19.00'da Portekiz ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Türkiye - Portekiz maçına dair bütün gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
- ARDA GÜLER NEDEN YOK?
- ALMANYA KIRMIZI-BEYAZ
- İLK 11'LER BELLİ OLDU
- HAKEM BELLİ OLDU
22.06.2024 18:12
ARDA GÜLER NEDEN YOK?
Portekiz maçı öncesi açıklamalar yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler'in neden oynamadığını açıkladı. Montella şu ifadeleri kullandı:
"Son 2 gündür Arda Güler'i koruduk. Belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk, riske girmek istemedik. Umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da."
22.06.2024 17:43
ALMANYA KIRMIZI-BEYAZ
Taraftarlarımız hep birlikte stadyuma hareket ediyor.
https://x.com/Turkiye_Spor/status/1804508292007272758
22.06.2024 17:33
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.
Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.
22.06.2024 17:32
HAKEM BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maçı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
YER: BVB DORTMUND STADYUMU - ALMANYA
Kaynak: Türkiye Gazetesi