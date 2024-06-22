Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > CANLI | EURO 2024'te A Milli Takım'ın rakibi Portekiz! İlk 11'ler belli oldu
CANLI ANLATIM

CANLI | EURO 2024'te A Milli Takım'ın rakibi Portekiz! İlk 11'ler belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | EURO 2024&#039;te A Milli Takım&#039;ın rakibi Portekiz! İlk 11&#039;ler belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, EURO 2024’te F Grubu’nda 2.maçında saat 19.00'da Portekiz ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Türkiye - Portekiz maçına dair bütün gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • ARDA GÜLER NEDEN YOK?
  • ALMANYA KIRMIZI-BEYAZ
  • İLK 11'LER BELLİ OLDU
  • HAKEM BELLİ OLDU

22.06.2024 18:12

ARDA GÜLER NEDEN YOK?

Portekiz maçı öncesi açıklamalar yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler'in neden oynamadığını açıkladı. Montella şu ifadeleri kullandı:

"Son 2 gündür Arda Güler'i koruduk. Belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk, riske girmek istemedik. Umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da."

22.06.2024 17:43

ALMANYA KIRMIZI-BEYAZ

Taraftarlarımız hep birlikte stadyuma hareket ediyor.

https://x.com/Turkiye_Spor/status/1804508292007272758

22.06.2024 17:33

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

22.06.2024 17:32

HAKEM BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maçı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

YER: BVB DORTMUND STADYUMU - ALMANYA

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fransa'da camiye saldıran ırkçıya hapis cezasıİstanbul-İzmir otobanında korkutan yangın! Alevler son anda söndürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Güler Portekiz maçında neden 11'de yok? Montella maç öncesi açıkladı - SporArda Güler Portekiz maçında neden 11'de yok? Montella maç öncesi açıkladıTürkiye'nin grubunda kritik maç sona erdi! Gürcistan ve Çekya puanları paylaştı - SporGürcistan ve Çekya maçında kazanan yokMilli Takım, Portekiz sınavında! Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü - SporDortmund sokakları kırmızı-beyaza büründüAvrupa Şampiyonası'nda haftanın golü Mert Müldür'den  - SporEURO 2024'te haftanın golü Milli Takım'danFutbolcu Batıhan Gebecelioğlu trafik kazası geçirdi - SporGenç futbolcu trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumuPaul Onuachu için 15 milyon euro mu teklif edildi? Beşiktaş'tan transfer haberlerine açıklama - SporOnuachu iddiası sonrası Beşiktaş'tan açıklama geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...