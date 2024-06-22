CANLI | EURO 2024'te A Milli Takım'ın rakibi Portekiz! İlk 11'ler belli oldu

A Milli Takım, EURO 2024’te F Grubu’nda 2.maçında saat 19.00'da Portekiz ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Türkiye - Portekiz maçına dair bütün gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti ARDA GÜLER NEDEN YOK?

ALMANYA KIRMIZI-BEYAZ

İLK 11'LER BELLİ OLDU

HAKEM BELLİ OLDU

22.06.2024 18:12

ARDA GÜLER NEDEN YOK?

Portekiz maçı öncesi açıklamalar yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Arda Güler'in neden oynamadığını açıkladı. Montella şu ifadeleri kullandı:

"Son 2 gündür Arda Güler'i koruduk. Belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk, riske girmek istemedik. Umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da."

22.06.2024 17:43

ALMANYA KIRMIZI-BEYAZ

Taraftarlarımız hep birlikte stadyuma hareket ediyor.

https://x.com/Turkiye_Spor/status/1804508292007272758

22.06.2024 17:33

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

22.06.2024 17:32

HAKEM BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maçı, Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

YER: BVB DORTMUND STADYUMU - ALMANYA